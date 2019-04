Santé publique Ottawa recherche des citoyens qui ont peut-être été exposés à la rougeole

Les autorités sanitaires ont indiqué qu'une personne atteinte de la rougeole a fréquenté des édifices commerciaux et des établissements de santé entre le 26 mars et le 2 avril. Les personnes qui se trouvaient dans ces endroits au même moment risquent d’avoir été exposées au virus de la rougeole , selon SPO.

Endroits, dates et heures visées par l'avis : 26 mars 2019, entre 10 h à 18 h : 40, chemin Hines — foyer, ascenseur et rez-de-chaussée

27 mars 2019, entre 10 h à 15 h 30 : 40, chemin Hines — foyer, ascenseur et rez-de-chaussée

28 mars 2019, entre 17 h 30 - 21 h : Real Canadian Superstore, au 760, chemin Eagleson

28 mars 2019, entre 17 h 30 à 21 h : Clinique Ottawa West Travel Medicine, au 760, chemin Eagleson, 2e étage

30 mars 2019, entre 13 h à 17 h 45 : Salle d’urgence de l’Hôpital Queensway Carleton

2 avril 2019, entre 9 h à midi : Clinique de la peau et des tissus de l’Hôpital Queensway Carleton

Source : Santé publique Ottawa

L'agence municipale de santé invite toute personne qui se trouvait aux endroits ci-haut mentionnés aux heures indiquées à vérifier son carnet de vaccination pour s'assurer qu'elle est immunisée contre la rougeole. En cas de doute, SPO recommande aux résidents de contacteur leur fournisseur de soins de santé.

Santé publique Ottawa demande également aux personnes vulnérables qui se trouvaient dans ces endroits à l'un des moments mentionnés de contacter son personnel au 613 580-6744.

Les groupes visés par cette demande sont les personnes nées après 1970 et qui n'ont jamais reçu le vaccin contre la rougeole, les femmes enceintes, les personnes avec un système immunitaire affaibli, les employés du milieu de la santé ou d'un service de garde, de même que les parents qui ont un enfant de moins de 1 an qui se trouvait dans l'un desdits lieux à l'un des moments mentionnés.

Les premiers symptômes de la rougeole peuvent inclure [de la] fièvre, [de la] toux ou [de] minuscules taches blanches dans la bouche , rappelle SPO. Trois à sept jours plus tard, une éruption cutanée avec taches rouges apparaît, d'abord sur le visage, puis sur le corps, les bras et les jambes. Si vous pensez avoir la rougeole, vous devez vous isoler en restant chez vous et éviter tout contact avec des personnes non immunisées.

L'agence municipale de santé souligne que le virus de la rougeole se transmet par contact direct ou par voie aérienne et que la vaccination est la meilleure façon de contrer sa propagation.