Les employés de la NWT Power Corporation pourraient débrayer dès lundi

Le syndicat des travailleurs du Nord représente environ 180 employés de la société ténoise qui produit et transmet l'électricité à travers le territoire.

C’est la deuxième fois que le syndicat lance un avis de grève. Le précédent avis, lancé en février, avait finalement été annulé après le développement de négociations entre les fonctionnaires territoriaux et leur employeur.

La médiation entre les deux parties doit reprendre du 5 au 7 avril. Les membres du syndicat débraieront dès la première heure le lundi 8 avril si la médiation ne mène pas à un accord de principe raisonnable, selon l’avis de grève émis.

Les deux parties disent espérer parvenir à une entente lors de la médiation.

La NTPC et ses employés sont sans convention collective depuis le 31 décembre 2014.

Le syndicat avait reçu son mandat de grève en novembre 2017. 91 pour cent des participants à la rencontre avaient alors voté en faveur de ce mandat.

Selon le président du syndicat, Todd Parsons, les deux parties ne s’entendent toujours pas sur les augmentations de salaire et les améliorations à apporter aux congés parentaux.

Todd Parsons est le président du syndicat des travailleurs du Nord. Photo : Radio-Canada

Le président explique aussi que le syndicat aimerait également un meilleur soutien pour les employés victimes de violence domestique.

« Ce qui nous mène à ce point est la réticence du gouvernement à faire des compromis tout au long du processus de négociation collective, estime Todd Parsons. Le gouvernement a continué de donner la priorité aux investissements en infrastructure comparativement aux investissements dans la fonction publique ».

De son côté, la NTPC répond vouloir éviter la grève et assure qu’elle tentera de maintenir son service en électricité à la population en cas de grève.

« Nous devons trouver un équilibre entre investir dans nos employés et faire preuve de responsabilité financière envers nos clients, a déclaré le président de la société, Noel Voykin. Et cela en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir les tarifs d'électricité aussi bas que possible pour les résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

Selon le syndicat, une entente a déjà été négociée avec l’employeur pour s'assurer que les services en électricité continueront en cas de grève.

Avec des informations de Steve Silva de CBC North