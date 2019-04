Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS en manque de personnel pour l'été

La direction doit gérer les demandes de congés annuels tout en composant avec un manque de personnel important.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS mise sur plusieurs actions pour diminuer le plus possible le manque à gagner d'ici le début des vacances. La création de postes permanents fait partie de la solution.

On veut augmenter la stabilité des personnes sur des postes à temps complet le plus possible pour faciliter l'organisation du travail et la gestion des horaires. Ce sont des stratégies internes que l'on peut travailler, mais externes aussi, parce que plus on va offrir des postes intéressants, plus on va attirer des gens de l'extérieur aussi , explique la directrice des ressources humaines, Josée Paquette.

Besoins en personnel : Préposés aux bénéficiaires : 180

Infirmières : 180

Secrétaires médicales : 40

Professionnels : 60 Source: CIUSSS de l'Estrie-CHUS Source: CIUSSS de l'Estrie-CHUS

Des mesures plus ponctuelles sont également privilégiées. Plus de 200 retraités depuis moins de deux ans se sont fait offrir du travail sans avoir à respecter des disponiblités minimales. L'organisation souhaite également solliciter des enseignants, en soins infirmiers par exemple, qui seraient intéressés à travailler pendant leurs vacances estivales. Plusieurs efforts sont également mis pour augmenter et faciliter l'embauche d'étudiants. Le déploiement d'horaires de 12 heures est évalué sur certains quarts de travail, ce qui permettrait la diminution du nombre d'employés requis.

On a réussi à avoir des conditions qui vont nous permettent de cesser de défaire les horaires jusqu'à la dernière minute, donc d'avoir une stabilité plus longue. Il y a 26 leviers qui vont nous permettent de faire des pas, un petit pas après l'autre. On pense que, dans un an, on va être ailleurs , affirme Mme Paquette qui vise également la fin des heures supplémentaires obligatoires.

D'ailleurs, des infirmières, membres de la FIQ, ont manifesté pour dénoncer cette mesure, dite exceptionnelle, lors du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie-CHUS qui se tenait mercredi en fin de journée.

Le CIUSSS de l'Estrie-CHUS refera le point sur ses besoins en effectifs à la mi-mai, puis en juin.