Des médecins manifestent à Calgary pour un contrôle plus strict des armes à feu

Une dizaine de professionnels de la santé se sont réunis mercredi près de l'Hôpital Foothills de Calgary pour réclamer un contrôle plus strict des armes à feu au Canada.

Ils faisaient partie d’un rassemblement national organisé dans 13 villes du pays pour dénoncer ce qu’ils qualifient de crise de santé publique.

Formée en février dernier, cette coalition appelée Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu comprend des chirurgiens traumatologues, des urgentologues, des pédiatres, des psychologues, des infirmières, des ambulanciers paramédicaux et d'autres professionnels de la santé. Elle demande au gouvernement fédéral d’adopter le projet de loi C-71 qui vise à encadrer plus strictement la commercialisation et la possession d'armes à feu au Canada.

Le Comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense étudie le projet de loi C-71 qui a été déposé depuis maintenant un an , explique Josh Ing Kamstra, chirurgien à l’Hôpital Foothills.

Selon lui, il n’y a plus de temps à perdre, car comme ses collègues, il est de plus en plus confronté aux tragédies provoquées par les armes à feu. Les violences armées ont augmenté de 42 % au Canada , affirme-t-il.

Regarder quelqu’un mourir sur la table d’opération est une expérience qui change une vie Josh Ing Kamstra, chirurgien, Hôpital Foothills

Le médecin précise que ce n’est pas un problème qui ne concerne que la côte ouest ou la côte est du pays. Calgary n’est pas épargné , dit-il.

Face au lobby

Tandis que le lobby des armes à feu explique qu’il faudrait plutôt se concentrer sur les problèmes de violences causées par les gangs de rue, le docteur John Kortbeek, représentant albertain dur regroupement Médecins pour la protection contre les armes à feu, explique que sans armes, il ne peut y avoir de blessures par armes.

Nous sommes contents que ça devienne un débat public Dr John Kortbeek, représentant de Médecins candiens pour un meilleur contrôle des armes à feu

Il est important que les Canadiens prennent enfin conscience de la situation, et nous pourrons peut-être enfin contrer le lobby des armes à feu , a-t-il réagi.

Un mouvement similaire aux États-Unis

Ce mouvement fait écho à celui lancé l'an dernier aux États-Unis, avec les mots-clés #thisisourlane ou #thisismylane. Des médecins avaient commencé à publier sur les réseaux sociaux des photos de salles d'opération ensanglantées et des vêtements de leurs patients blessés par balle.

La National Rifle Association (NRA), le lobby américain des armes à feu, avait alors publié un message sur son compte Twitter pour discréditer les recommandations de l'American College of Physicians qui considère le problème des armes à feu aux États-Unis comme étant un enjeu de santé publique.