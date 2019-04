C.-B.: bientôt un nouveau partenariat pour le recrutement d’enseignants français

Le consul général de France à Vancouver, Phillippe Sutter, annonce la signature prochaine d'un accord entre, d'une part, les conseils scolaires de Vancouver et Burnaby et, d'autre part, l'académie d'Aix-Marseille, en France. Cet accord vise à encourager des enseignants français à venir s'installer en Colombie-Britannique, une province qui manque d'enseignants francophones.

L’accord va toucher un plus grand nombre d’élèves et d’enseignants pour nourrir notre francophonie en Colombie-Britannique. Philippe Sutter, consul général de France à Vancouver

L’accord doit être signé le 16 avril et s’ajoutera alors aux sept accords déjà existants, qui concernent tous des conseils scolaires anglophones. Un partenariat entre une académie française et le Conseil scolaire francophone n’est pas encore à l’ordre du jour.