Le DSL de Saint-Joseph se retire du projet de communauté rurale dans le Madawaska

Le comité du District de services locaux (DSL) de Saint-Joseph dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick se retire du projet de communauté rurale avec les DSL de Saint-Jacques et Saint-Basile. Le projet n'en était qu'à ses débuts, alors qu'une étude de faisabilité était sur le point d'être réalisée.

Le représentant du DSL District de services locaux de Saint-Joseph affirme qu'il manquait de cohésion au sein des comités chargés de chapeauter le projet de regroupement. Les trois DSL District de services locaux au nord d’Edmundston totalisent environ 4000 habitants.

Nous avons un devoir envers la communauté qui nous a élus et pensons que notre temps et énergie seraient mieux investis à travers des projets plus constructifs , affirme le porte-parole du DSL District de services locaux de Saint-Joseph par voie de communiqué, Jocelyn Sirois.

On a envoyé notre lettre au ministre, c’est fini. Jocelyn Sirois

Il ne ferme pas complètement la porte à réévaluer la décision si les conditions devaient changer.

Au moins on devrait le présenter à la population, mais il faut le faire en respectant la manière de faire, puis à cette étape-ci on n'a pas pu se rendre là , explique M. Sirois.

Le projet ne peut voir le jour si un des trois DSL District de services locaux refuse de se joindre à la communauté rurale. Le président du conseil consultatif de Saint-Jacques, Jules Bossé, persiste à croire que le projet est réalisable.

De gauche à droite : Jules Bossé (président du DSL de Saint-Jacques), Jacques Martin (président du DSL de Saint-Basile) et Jocelyn Sirois (membre du comité du DSL de Saint-Joseph). Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

Actuellement on ne sait pas exactement, mais on va consulter la population à un moment donné, oui , dit M. Bossé. Il croit qu'en raison du retrait de Saint-Joseph, l'initiative ne devrait pas aller plus loin pour l'instant.

Avec les informations de Kassandra Nadeau