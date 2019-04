Des exposants du Marché du Vieux-Port devant l’inconnu

La fermeture définitive du Marché du Vieux-Port, le 12 juin prochain, place des exposants et leurs employés devant l'inconnu et les oblige à se repositionner.

N’étant pas issue du secteur agroalimentaire, l’entreprise Savonard savonnerie fine ne cadre pas avec la vision du Grand marché. Elle ne pourra donc pas y transférer ses activités.

Présent au Marché du Vieux-Port depuis plus de 15 ans, le producteur de savons et de vêtements artisanaux cessera ses activités.

L’unique employé de Savonard savonnerie fine, Pierre Gobeil, devra donc se trouver un nouveau gagne-pain après le 12 juin. Idem pour son conjoint, qui est propriétaire de l’entreprise.

Pierre Gobeil, un employé de l’entreprise Savonard savonnerie fine, perdra son gagne-pain lors de la fermeture du marché. Photo : Radio-Canada

« On est encore dans le néant, je veux dire, on cherche, mais il n'y a pas vraiment d'option pour continuer là-dedans, présentement. On regarde les avenues, mais ce n’est pas facile », confie M. Gobeil en entrevue à Radio-Canada.

Nous, après la fermeture du marché, c'est la fin parce qu’on n’est pas acceptés là-bas. Je n’aurai plus de gagne-pain. Pierre Corbeil, employé, Savonard savonnerie fine

Raisons pratiques

À l’instar de Savonard savonnerie fine, l’entreprise Les Pêcheries Raymond Desbois ne déménagera pas ses activités au Grand marché.

Sa directrice générale, Myriam Cyr-Desbois, indique que la configuration du nouveau marché ne permettrait pas à la poissonnerie d’y maintenir les mêmes activités qu’à celui du Vieux-Port.

« Nous, on a besoin d'avoir nos camions, nos livraisons directement en arrière de notre comptoir, où on fait cuire [nos produits] », explique-t-elle.

On est encore en questionnement. Ça arrive vite. Là, on se concentre sur le crabe. Après, on va voir qu'est-ce qu'on fait. Myriam Cyr-Desbois, directrice générale, Les Pêcheries Raymond Desbois

Myriam Cyr-Desbois, directrice générale des Pêcheries Raymond Desbois Photo : Radio-Canada

Clientèle établie

La fermeture du Marché du Vieux-Port ne signe toutefois pas l’arrêt des activités des Pêcheries Raymond Desbois, loin s’en faut. L’entreprise a ouvert une poissonnerie sur le chemin Saint-Louis.

Myriam Cyr-Desbois reconnaît néanmoins qu’elle devra renouveler une partie de sa clientèle à compter de la mi-juin.

On a vraiment beaucoup, beaucoup de clients pour le crabe. Les gens viennent ici, au Marché du Vieux-Port, pour le crabe. Donc, c'est de tout recommencer pour avoir une nouvelle clientèle. Myriam Cyr-Desbois, directrice générale, Les Pêcheries Raymond Desbois

Les Pêcheries Raymond Desbois réfléchit à la possibilité d’avoir un étal saisonnier au Grand marché, mais uniquement durant la période du crabe.

Choix personnel

Le directeur général de la Coopérative des horticulteurs du Québec, Daniel Tremblay, assure que toutes les entreprises agroalimentaires qui étaient présentes au Marché du Vieux-Port avaient l’opportunité de déménager au Grand marché.

Daniel Tremblay, directeur général de la Coopérative des horticulteurs du Québec Photo : Radio-Canada

« Tout le monde était le bienvenu, donc à ce moment-là, c'est des choix que les entreprises font pour différentes raisons, que ce soit l'âge, que ce soit d'autres projets professionnels. On respecte ce choix-là », mentionne M. Tremblay.

Une dizaine d’exposants du Marché du Vieux-Port ont choisi, pour différentes raisons, de ne pas transférer leurs activités au Grand marché.

« Une triste réalité »

Le conseiller municipal Jean Rousseau déplore que l’administration Labeaume ait décidé de fermer le Marché du Vieux-Port.

L’élu de Démocratie Québec affirme qu’il aurait pu coexister avec celui du Grand marché. Cela aurait selon lui permis à certains exposants de poursuivre leurs activités.

Jean Rousseau, conseiller municipal de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada

« On est beaucoup plus dans les gros volumes là-bas, et pour certains, ça ne correspondait pas à leur type de commerce, de marché. Alors, c'est une triste réalité », indique Jean Rousseau.

« Moi, je vais suivre certains de ces commerçants-là parce qu'ils offraient de bons produits, mais personnellement, j'ai peu d'intérêt à aller au futur marché », ajoute-t-il.

Le Grand marché ouvrira ses portes le 14 juin sur le site d’ExpoCité.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand