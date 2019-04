L'immeuble de l'hôpital Saint-Paul de Vancouver est à vendre

Le prix demandé n’est pas public, mais la vente est affichée dans un dépliant de la société CBRE.

Le terrain de l’hôpital recouvre 6,6 acres dans le West End de la ville entre les rues Thurlow et Burrard et serait selon le dépliant « la plus grande zone contiguë à vendre au centre-ville de Vancouver depuis 2005 ».

En février, le gouvernement de la Colombie-Britannique a donné le feu vert pour la construction d’un nouvel hôpital Saint-Paul dont l’emplacement se situe au 1002 rue Station, proche de la rue Main et de l’avenue Terminal à Vancouver.

Le nouvel hôpital doit ouvrir ses portes en 2026 et devrait coûter 1,91 milliard de dollars.

Providence Health Care avait annoncé à l’époque que les produits de la vente de l’ancien immeuble contribueraient au financement du nouvel hôpital.

L’hôpital Saint-Paul a ouvert ses portes sur la rue Burrard en 1894, alors que Vancouver n’avait que huit ans.

Selon la Ville de Vancouver, le zonage de cette partie de la ville permet une hauteur maximale de 91 mètres pour tout immeuble, qui pourrait toutefois être augmenté à 137 mètres selon le cas.

Cependant, la hauteur maximale pour la majorité du terrain de Saint-Paul est limitée à environ 55 à 61 mètres en raison des corridors de vue qui doivent rester dégagés.

La municipalité ajoute, par ailleurs, que l’avenir du site reste à déterminer à travers un processus de demande de permis d’aménagement. La consultation avec le public fait partie de ce processus.