Brexit : les chefs politiques britanniques ont des discussions « constructives »

La première ministre britannique, Theresa May, et le chef de l'opposition travailliste, Jeremy Corbyn, ont estimé avoir eu des discussions « constructives » lundi pour tenter de trouver un compromis permettant au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne (UE) avec un accord.

« Les discussions d'aujourd'hui ont été constructives. Les deux parties ont fait preuve de souplesse et se sont engagées à mettre fin à l'incertitude actuelle autour du Brexit », a déclaré un porte-parole de la dirigeante conservatrice, précisant que Mme May et M. Corbyn s'étaient mis d'accord sur un programme de travail visant à « protéger l'emploi et la sécurité » des Britanniques.

Côté travailliste, un porte-parole a lui aussi jugé « constructifs » les pourparlers. « Il n'y a pas autant d'évolution que j'attendais », a cependant nuancé Jeremy Corbyn, ajoutant que les discussions se poursuivraient jeudi.

Le but de cette rencontre, à l'initiative de Theresa May, est de « trouver une proposition susceptible d'obtenir le soutien de la Chambre des communes pour permettre au Royaume-Uni de quitter l'UE dès que possible », avait déclaré plus tôt dans la journée un porte-parole.

Mais la tâche s'annonce difficile tant ces deux personnalités ont affiché jusqu'ici des positions diamétralement opposées sur le Brexit, s'écharpant régulièrement à la Chambre des communes.

La première ministre défend une sortie du marché unique et de l'union douanière, pour mettre fin à la liberté de circulation des personnes et pour que le Royaume-Uni mène sa propre politique commerciale.

M. Corbyn souhaite, lui, une union douanière étroite et a voté pour le maintien dans le marché unique lundi.

La tentative de dialogue de dernière minute de Theresa May lui a attiré les foudres des députés de sa majorité, partisans d'une rupture nette avec l'UE, car ils craignent que cela n'ouvre la voie à un divorce dit « doux », soit au maintien de liens étroits.

Elle a aussi provoqué deux démissions au sein de son gouvernement mercredi : Chris Heaton-Harris, un secrétaire d'État au Brexit, pour dénoncer le report du Brexit, prévu initialement le 29 mars, et Nigel Adams, secrétaire d'État au Pays de Galles, qui craint que le Royaume-Uni ne finisse dans une union douanière avec l'UE.

Éviter une sortie sans accord

Mais pour Theresa May, il s'agit d'éviter une sortie sans accord et sans période de transition, un scénario qui inquiète les milieux économiques et dont le risque est à un niveau « alarmant », a estimé mercredi le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, sur la chaîne SkyNews.

L'Union européenne a souligné, par la voix du président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qu'elle travaillerait « jusqu'au dernier moment » pour éviter un divorce sans accord, et la chancelière allemande, Angela Merkel, a aussi promis de « se battre jusqu'à la dernière heure » pour éviter ce scénario.

Bien que l'accord de divorce conclu fin novembre entre Londres et Bruxelles a déjà été rejeté trois fois par les députés, le gouvernement britannique n'exclut pas de représenter le texte au Parlement, s'il estime avoir les soutiens suffisants.

De leur côté, une partie des députés espérait reprendre la main sur le processus du Brexit en organisant une troisième série de votes sur des alternatives à l'accord de Mme May, mais la motion a reçu exactement autant de voix pour que contre (310). Le président de l'Assemblée a dû, de manière exceptionnelle, trancher, en s'opposant à la tenue de ces votes.

Les députés ont ensuite approuvé d'une voix seulement (312 contre 311) une motion visant à débattre d'une proposition de loi destinée à empêcher une sortie sans accord au 12 avril et obtenir un report du Brexit.

Alors que la sortie de l'UE était censée avoir lieu le 29 mars, les dirigeants européens ont déjà accordé à Londres un sursis jusqu'au 12 avril. Un nouveau délai devra être approuvé à l'unanimité des 27 autres pays membres de l'UE, qui se réunissent à Bruxelles pour un sommet exceptionnel le 10 avril.

Un report au-delà du 22 mai impliquerait que le Royaume-Uni participe aux élections européennes, prévues pour se dérouler du 23 au 26 mai, ce que le gouvernement britannique veut éviter.

Un de ses porte-parole a toutefois reconnu que le Royaume-Uni était susceptible d'entamer les préparatifs en vue de participer au scrutin, quitte à les interrompre en cas de concrétisation du Brexit.

Dans ce contexte incertain, le secteur britannique des services (finance, commerce, transports...), qui constitue la locomotive de l'économie du pays, a subi un sévère coup d'arrêt en mars. L'activité dans ce secteur s'y est contractée pour la première fois depuis juillet 2016, soit juste après le référendum de juin qui avait décidé de la sortie de l'UE.