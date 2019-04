Un édifice démoli de la rue Jacques-Cartier fera-t-il place à des condos de luxe?

Le bâtiment, qui fut construit en 1925, n'était plus habité et présentait de graves défaillances. L'immeuble de trois étages avait des problèmes de structure qui se sont aggravés depuis les dernières inondations.

Entre mai et septembre 2018, le bâtiment a fait l'objet de trois requêtes à la Ville de Gatineau pour dangerosité. Un certificat d’autorisation a été délivré en décembre de la même année pour le démolir.

Étant donné l’état des fondations, qui ont peut-être subi les effets des tassements de sols reliés à l’inondation et à l’état de la structure du plancher du rez-de-chaussée, la seule option raisonnable est évidemment la démolition complète du bâtiment , a déclaré la Municipalité, mercredi, dans une note envoyée à Radio-Canada.

Le bâtiment n'était pas situé en zone patrimoniale. Il est assujetti aux mêmes demandes de permis et de certificat d’autorisation usuelles , a précisé la Ville.

Condos de luxe

Selon le rôle d'évaluation foncière de la Ville de Gatineau, l'immeuble est la propriété de la compagnie à numéro 7555130 Canada ltée. Cette société de régime fédéral appartient à l'homme d'affaires gatinois Frank Bentivoglio, selon la base de données de Corporations Canada.

M. Bentivoglio est aussi propriétaire des terrains adjacents situés au 1255 et 1263, rue Jacques-Cartier. En 2014, le promoteur avait publiquement manifesté l'intention de construire sur les terrains un complexe de 320 unités en copropriété réparties dans trois bâtiments d'une douzaine d'étages.

Le consultant de M. Bentivoglio, Charles Masse, a confirmé mercredi que le projet est toujours dans les plans, mais il a indiqué que les inondations de 2017 ont quelque peu changé la donne.

L'intention de M. Bentivoglio est de toujours développer le projet , a rapporté M. Massé. Mais c'est une zone déclarée inondable. Donc, c'est plus difficile. Ce n'est pas trop clair, on essaie de regarder les nouvelles règles par rapport au moratoire à Québec.

Deux des immeubles que le Groupe Frank Bentivoglio prévoit construire sur la rue Jacques-Cartier, à Gatineau. Photo : Groupe Frank Bentivoglio

Des questions

À l'époque, le projet immobilier avait semé l'inquiétude. Les dirigeants de l'Association des résidents de la rue Jacques-Cartier ne s'étaient pas prononcés contre le projet, mais ils s'étaient posé des questions sur ses conséquences possibles.

On veut que monsieur Tout-le-Monde de Gatineau puisse partir et mettre son canot à l'eau, au même titre que tous les autres citoyens , avait déclaré le président de l'Association, Michel Papineau.

Joint au téléphone, mercredi, l'ex-président s'est rappelé que les membres avaient beaucoup de réserve. Ils craignaient que les immeubles de copropriétés n'entraînent une augmentation de la circulation dans le secteur. Les membres se demandaient aussi quel impact cette construction aurait sur leurs services d'eau et d'égout.

Au moment de publier cet article, il n'avait pas été possible joindre la conseillère du district de Pointe-Gatineau, Myriam Nadeau. Il n'a pas été possible, non plus, de joindre un porte-parole de l'Association citoyenne de Pointe-Gatineau.

Avec les informations d'Ani-Rose Deschatelets