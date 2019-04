Mère Nature donne un coup de pouce pour contrer les inondations

Les conditions météorologiques sont en bonne voie pour ralentir la montée des eaux des rivières à Winnipeg, ont affirmé des experts en surveillance des risques d'inondations du Comité des eaux et des déchets.

La directrice du Service des eaux et des déchets de la Municipalité, Moira Geer, a affirmé, mercredi, que le climat tempéré et sec de ce printemps fournit un scénario idéal : « C’est ce dont nous avons besoin, une fonte lente. En mars et jusqu’ici, Mère Nature a coopéré. »

Néanmoins, la Ville se prépare aux pires scénarios et a dénombré 123 propriétés en danger en cas d’inondation.

« Les services des travaux publics sont en visite dans les propriétés qui ont été classées comme étant à risque », affirme Moira Geer.

Elle ajoute que des sacs de sable sont offerts dans trois endroits de la ville et que les employés des travaux publics sont prêts à prêter main-forte à la population pour construire des protections.

Les ingénieurs civils surveillent également les rives qui, dans Winnipeg, sont déclarées potentiellement en danger d’effondrement pendant ou après les inondations.

Moira Geer s’attend à ce que la crue de la rivière Rouge commence à Fargo, dans le Dakota du Nord, la prochaine semaine. Habituellement, le niveau de l'eau monte à Winnipeg dans les deux semaines suivantes.

La présidente du Comité des eaux et des déchets, Cindy Gilroy, assure quant à elle qu’elle est optimiste en ce qui a trait aux prévisions d’inondations, mais qu'elle reste prudente.

« Je ne pense pas que l'on puisse souffler avant que ça soit terminé, affirme-t-elle. Nous attendons d’atteindre le pic [de la crue]. Après ce pic, je pense que nous pourrons commencer à respirer un peu. »

Selon elle, la Ville espère qu’avril sera à l’image de mars avec peu de précipitations et des nuits douces.

Avec des informations de Laura Glowacki