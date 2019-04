Rachel Notley veut récupérer les partisans conservateurs

En invitant mercredi ce multiple champion de rodéo canadien, le NPD veut ainsi montrer qu'il peut attirer les partisans conservateurs.

Comme Denny Hay s’amuse à le dire lui-même : « en me voyant habillé ainsi [chapeau cowboy, chemise à carreaux et veston en cuir, NDLR], on peut aisément penser que je vote pour le PCU. » Ce qui a longtemps été le cas pour ce multiple champion de rodéo vivant en Alberta. « Mais depuis que Rachel Notley a été élue, j’ai pu voir les progrès et j’étais de plus en plus d’accord avec ses décisions », constate-t-il.

Je vote surtout pour la personne Denny Hay, champion de rodéo du Canada.

Il n’en fallait pas plus à Rachel Notley pour montrer le cowboy un exemple. « Nous avons entendu de nombreux témoignages de personnes comme Denny, qui votent habituellement pour le parti conservateur, mais qui ne se retrouvent pas dans le discours de Jason Kenney, déclare-t-elle. Ce sont ces personnes qui, à la fin, feront la différence dans ces élections. »

Des acteurs pour faire passer le message

Si Denny Hay est bien réel, d’autres personnes annonçant leur soutien à Rachel Notley étaient, en réalité, des professionnels embauchés par le parti néo-démocrate.

Nous avons effectivement fait appel à des acteurs pour des vidéos promotionnelles par le passé. Rachel Notley, cheffe du NPD.

Selon un dernier sondage de Janet Brown Opinion Research réalisé auprès d’un échantillon de 900 Albertains, le Parti conservateur uni serait largement en tête des intentions de vote à Calgary, mais aussi à l’extérieur des deux grands centres, avec 53 % de vote en faveur du PCU, contre seulement 34% pour le NPD. « Il faut voir ces résultats pour ce qu’ils sont, rappelle Janet Brown, la responsable du sondage. À savoir, un simple sondage. »

Le sondage de Janet Brown Opinion Research a été effectué auprès de 900 personnes du 25 au 30 mars auprès d'adultes âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de plus ou moins 3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Le sondeur Janet Brown Opinion Research a rappelé que ces résultats sont presque identiques à ceux obtenus il y a 18 mois, soit quelque temps après la création du Parti conservateur uni de l’Alberta.