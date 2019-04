Plusieurs locaux commerciaux ne trouvent pas preneur au centre-ville d'Amos

Deux courtiers immobiliers d'expérience d'Amos font le même constat : il y a actuellement un nombre plus important de locaux à louer à Amos qu'à la normale. C'est le cas du directeur de l'agence RE/MAX Harricana, Luc Lemay, qui est dans le domaine depuis 32 ans.

Le directeur de l’agence RE/MAX Harricana, Luc Lemay Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

C'est un nombre beaucoup plus élevé qu'on voyait par le passé. Je n'avais pas vu cela dans ma carrière. Luc Lemay, directeur de l'agence RE/MAX Harricana

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi, Claude Balleux, pose un constat moins tranché. On n'a pas de données statistiques qui nous permettent de comparer le taux d'occupation d'avant avec celui qui est en vigueur, précise-t-il. Mais c'est entendu que la situation au coin la 1re Avenue et de la rue Principale, avec quatre locaux non utilisés, ça augmente la perception de non-occupation.

Quelles sont les causes?

Certains commerçants n'hésitent pas à pointer du doigt les travaux de revitalisation de la 1re Avenue qui ont fait fondre le chiffre d'affaires de plus d'un. C'est le cas de la propriétaire de la bouquinerie Le Signet, Sophie Rajotte.

Sophie Rajotte, propriétaire de la bouquinerie Le Signet Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Je sais qu'il y a des commerçants qui ont déménagé parce que c'était impossible pour eux de gagner leur vie à cause des travaux. Sophie Rajotte, propriétaire de la bouquinerie Le Signet

La deuxième phase des travaux, qui aura lieu en face du centre d'achat, est aussi redoutée par plusieurs commerçants, selon la copropriétaire de la boutique Écolovrac, Marie-Pier Ouellet. Il y a des propriétaires de commerces de l'autre côté qui me parlent et qui sont inquiets , constate-t-elle.

Marie-Pier Ouellet, copropriétaire de la boutique Écolovrac d'Amos Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le directeur général de la Ville, Guy Nolet, ne croit pas que la fermeture de certains commerces, laissant vacants des locaux, ne soit due aux travaux. Il y a eu des commerces qui, à mon avis, sans ou avant les travaux, auraient été dans une phase de fermeture , juge-t-il.

M. Nolet admet toutefois qu'il y a eu certaines lacunes avec les travaux de la 1re Avenue. Mais on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs, lance-t-il. Je n'ai jamais eu honte de dire qu'on apprend de nos erreurs et on veut améliorer la situation pour la phase 2.

Le commerce en ligne

D'autres pointent plutôt du doigt le commerce en ligne pour expliquer la situation au centres-ville d'Amos. C'est ce que croit le courtier immobilier Luc Lemay, qui constate une certaine mutation. Les entreprises qui s'installent dans les centre-ville, c'est pour des services personnels, parce qu'il est difficile de se coiffer en ligne ou de toiletter son chien en ligne , s'exclame-t-il.

Les centres-ville sont en mutation vers du service personnel. Est-ce que c'est une tendance lourde, je le crois. Est-ce que c'est une tendance favorable? Je ne le crois pas. Luc Lemay

Une opinion partagée par le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi et le directeur général de la municipalité.

Claude Balleux, président de la Chambre de commerce et d'industrie Centre-Abitibi Photo : Radio-Canada / Thomas Deshaies

Le DG d'Amos, Guy Nolet, affirme qu'un plus grand développement du secteur industriel aiderait le centre-ville. Si on n’a pas d'industrie, pas d'emploi, pas besoin de commerces, s'exclame-t-il. Ce qui préoccupe également le conseil [municipal], en parallèle du nombre de commerces, c'est le développement industriel. Donc on travaille fort pour tenter d'augmenter le nombre d'industries.

Et ailleurs dans la région?

Selon des courtiers immobiliers actifs à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, il y a aussi un nombre considérable de locaux commerciaux à louer, mais pas plus que la normale. Présentement, il y en a un peu moins [à Rouyn-Noranda], précise Windle Lachapelle, de Royal LePage. Avec les taux d'intérêt bas, les gens se lancent en affaires.

Selon les données consultées par M. Lachapelle sur le site Centris, le nombre de bureaux et commerces vacants sur l'ensemble du territoire de Val-d'Or est présentement de 25. Il est de 35 à Rouyn-Noranda.

À Val-d'Or, il y a toujours eu un nombre conséquent de locaux vacants, mais la situation ne serait pas alarmante. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Claude Lévesque de RE/MAX parle d'un certain statu quo à Val-d'Or. Selon lui, il y a toujours eu un nombre conséquent de locaux vacants, mais la situation n'est pas alarmante.