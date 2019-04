Des bailleurs de fonds de La Passerelle-I.D.É. se disent « troublés » par l'utilisation de billets de concerts et de matchs sportifs destinés à des enfants dans le besoin par des proches et des dirigeants de l'organisme torontois.

Selon l’enquête du Toronto Star, il s’agit de billets, par exemple, pour un concert de Justin Timberlake et des matchs des Raptors qui devaient être utilisés par des jeunes de moins de 18 ans issus de familles à faible revenu.

La directrice générale Léonie Tchatat et son mari Guy Taffo, qui est le comptable de La Passerelle-I.D.É., ont tous deux admis avoir utilisé et distribué un nombre indéterminé de ces billets à des fins personnelles, mais parlent d’un « malentendu ».

Pourtant, à la lumière de ces révélations, l’organisme Kids Up Front a décidé de ne plus fournir de billets à La Passerelle, selon le Toronto Star.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de confirmer cette information avec Kids Up Front. Mardi, la directrice générale, Lindsay Oughtred, disait toutefois prendre cette affaire « très au sérieux ».

La porte-parole de La Passerelle, Kenza Bendjenad, n’a pas voulu confirmer ou infirmer cette information et n’a pas encore donné suite à notre demande d’entrevue.

Plusieurs bailleurs de fonds de l’organisme disent suivre la situation de près.

Les informations publiées dans le dossier de La Passerelle sont troublantes et nous surveillons, avec sérieux, la situation. Jesse Robichaud, porte-parole de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario

« Le gouvernement de l’Ontario s’attend à ce que les organismes et entités financés par les contribuables se soumettent au plus haut niveau d’exigence en termes de bonne gouvernance et d’administration. Nous allons donc continuer d’insister sur ce principe directeur », indique Jesse Robichaud, le porte-parole de la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, Caroline Mulroney.

La ministre déléguée aux Affaires francophones, Caroline Mulroney Photo : La Presse canadienne / Chris Young

En 2018, La Passerelle-I.D.É. a reçu près de 2 millions de dollars des trois ordres de gouvernement, soit près de 85 % de son financement et près du double du montant reçu en 2017.

La majorité de cette enveloppe provient du gouvernement fédéral, notamment d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

« IRCC prend très au sérieux toutes les allégations de malversations de fonds publics et enquête sur tous les renseignements reçus », indique la porte-parole Nancy Caron. « Les allégations soulevées ne concernent pas le financement d'IRCC, mais nous continuons de surveiller la situation. »

C'est troublant. C'est certain que c'est pas ce que tu veux entendre d'un organisme qui a apporté beaucoup aux nouveaux arrivants de Toronto. L'ancienne ministre des Affaires francophones de l'Ontario et députée libérale, Marie-France Lalonde

Marie-France Lalonde appelle à la transparence dans cette affaire.

« Les deux perspectives doivent être prises en note, mais si, de façon hypothétique, les billets ont été utilisés différemment de ce qui avait été prévu, je crois fermement que ça aurait dû être partagé avec l'organisme qui donne les billets ».

L'ancienne ministre des Affaires francophones Marie-France Lalonde Photo : Radio-Canada

L'Ambassade du Canada en France, l'un des bailleurs de fonds du bureau parisien de La Passerelle-I.D.É., a refusé de commenter l'affaire.

La Mairie de Paris, un autre commanditaire, n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.