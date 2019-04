Le meurtrier d’Evan Engbaek ne dormira plus en prison à partir de mercredi soir

Dans la salle communautaire, transformée en palais de justice pour l’occasion, la décision du juge Murray Thompson surprend.

« Le fait qu’un jeune homme a été assassiné dans la rue principale de Gimli en plein jour est sans conteste tragique et insensé. C’était l’œuvre d’un jeune de 16 ans immature », précise le juge.

L’accusé, qui ne peut être nommé en raison de son âge, avait poignardé Evan Engbaek à la suite d’une dispute verbale, en juillet 2017.

Alors qu’Evan Engbaek était sorti à vélo pour aller acheter une boisson, son agresseur, assis sur un banc, lui aurait reproché de le regarder avec insistance. Les deux adolescents en étaient ensuite venus aux mains quand l’accusé a finalement utilisé un couteau, dont il se servait à son travail, pour poignarder son adversaire.

Un geste que le jeune a avoué regretter dans un court message vidéo posté quelques heures plus tard sur le réseau social Snapchat.

« Je suis si désolé, Seigneur. Pardonnez-moi, c’était un accident. Amen », déclarait-il dans cette publication temporaire.

« Un mauvais message pour la jeunesse »

Pour la mère de la victime, Leah Engbaek, la décision du juge Thompson « envoie un mauvais message à la jeunesse ».

« [Ça leur dit] que c’est correct de sortir un couteau dans une bagarre. Les disputes à coups de poing existent depuis des lustres, mais on ne sort pas un couteau », ajoute-t-elle.

Deux jeunes se sont levés ce jour-là. Un seul est rentré à la maison. Le fait qu’il n’y a pas de charge portée pour le fait de porter une arme me dépasse. Leah Engbaek, mère du jeune Evan Engbaek poignardé en 2017

Leah Engbeak tient une peluche ayant appartenu à son fils. « C’est tout ce qu’il me reste. Ça et une famille détruite qui n’a plus la force de se lever le matin », souligne-t-elle.

Leah Engbaek (au centre) est venue au procès avec une peluche ayant appartu à son fils. Photo : Radio-Canada / Austin Grabish

Des circonstances atténuantes

Le juge Murray Thompson a précisé avoir pris en compte l’arrêt Gladue dans son jugement. Cette décision de la Cour suprême impose la prise en compte des effets des pensionnats autochtones, de la rafle des années 1960 ou des effets du système de protection de l’enfance dans le jugement de personnes autochtones. Le jeune accusé est Métis, et son père, Autochtone.

Le juge Thompson a ainsi rappelé que la mère de l’adolescent reconnu coupable avait demandé de l’aide aux services de protection de l’enfance après que son fils se fut enfui, mais son dossier avait été fermé. L’enfant était alors parti vivre avec son père, à Gimli, où il a été impliqué dans d’autres altercations entre jeunes.

Mercredi, le jeune avait déjà passé 615 jours en détention au Centre pour jeunes Agassiz dans l’attente de son jugement.

Le juge Thompson a souligné que l’accusé avait eu un bon comportement au cours de sa détention et que ses notes s'amélioraient.

Selon le juge, l'accusé a déjà connu une période d'emprisonnement suffisante pour assurer la sécurité publique.

Bien que remis en liberté, il devra néanmoins se soumettre, dès jeudi, à une sanction communautaire. Il devra en outre être suivi par un éducateur, ne pas troubler l’ordre public, ne pas boire d’alcool et ne pas posséder d’arme pendant deux ans.

Avec des informations d'Austin Grabish