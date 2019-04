Les policiers de Uashat mak Mani-Utenam réclament un meilleur salaire

Police à rabais, charité svp ou payé 40 % de moins qu'à Pakua Shipi pouvait-on lire sur les autocollants apposés sur les véhicules et aux fenêtres du poste de police de Uashat. Du respect svp , c'est ce que réclament les policiers qui y travaillent.

Les agents de la communauté sont payés significativement moins que les membres d’autres corps policiers. Sur un pamphlet produit par le syndicat, on lit que le plafond salarial des agents est fixé à 55 000 $ et n'est atteint qu'au terme de 12 ans de travail au sein du Service de police de Uashat mak Mani-Utenam (SPUM).

LE SPUM est responsable de la sécurité publique dans les communautés de Uashat et de Mani-Utenam. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Important roulement de personnel

Selon le sergent Pascal Bérubé, responsable de la gendarmerie à la sécurité publique de la communauté, depuis quelques semaines, six policiers ont quitté les rangs du SPUM, qui ne compte que 16 agents. Cinq d'entre eux l'ont fait pour rejoindre d'autres forces policières.

Le sergent Pascal Bérubé du SPUM. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Depuis plusieurs années déjà, le syndicat de la fonction publique, qui représente les policiers du SPUM, réclame un ajustement salarial pour ses membres.

Leur convention collective est échue depuis le 1er juillet 2018. C'est là une occasion d'améliorer la situation, selon Pascal Bérubé.

Depuis cette date, on a eu une seule occasion de rencontrer l'employeur pour lui déposer nos demandes, mais on n’a eu aucune contre-offre et aucune proposition depuis. Impossible d'avoir de communications puis d'avancements dans les dossiers, malgré qu'on entende, dans tous les médias, qu'il y a des développements avec le gouvernement au niveau des budgets. Donc, on demande à être consulté et à ce que notre dossier avance , réclame le policier.

Le sergent Bérubé fait notamment référence à l’investissement de 291 millions de dollars sur cinq ans pour les services de police des communautés autochtones annoncés en janvier 2018 par le gouvernement fédéral.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle