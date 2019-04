Le Manitoba poursuit Ottawa sur la taxe carbone

Après la Saskatchewan et l'Ontario, le Manitoba est la troisième province à intenter une poursuite contre le gouvernement fédéral au sujet de la taxe carbone.

« Nous faisons appel aux tribunaux, déclare le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister. Ottawa ne peut pas imposer sa taxe sur le carbone aux Manitobains. »

Selon Brien Pallister, le gouvernement fédéral a le pouvoir constitutionnel d'imposer une taxe sur le carbone, mais uniquement aux provinces qui ne mettent pas en œuvre leur propre plan.

Après la création de son plan vert, le premier ministre du Manitoba dit avoir demandé au gouvernement fédéral de garantir qu’il n’imposerait pas la taxe fédérale aux Manitobains. Brian Pallister dit ne pas avoir obtenu la réponse qu’il espérait.

« Ottawa a reconnu que notre plan est le meilleur au Canada, mais a été incapable de nous dire ce que nous voulions entendre. Ils ont décidé d’imposer aux Manitobains une taxe sur le carbone plus élevée que la nôtre et qui augmentera davantage. Ils l'ont fait malgré le traitement spécial et les exemptions accordées aux autres provinces », ajoute le premier ministre du Manitoba.

Rien ne justifie que le gouvernement fédéral rejette le plan du Manitoba tout en approuvant des plans moins efficaces d'autres provinces, assure le premier ministre du Manitoba.

Notre plan vert est meilleur pour l’économie du Manitoba et meilleur pour notre environnement. Brian Pallister, premier ministre du Manitoba

Selon Brian Pallister, le plan fédéral tel qu'il existe n’est pas un plan national. Il s’agit d’une courtepointe d’ententes qui impose différents standards dans chaque province, soutient-il.

« Nous devrions être unis pour protéger le Canada contre le carbone. Nous ne devrions pas devoir nous battre en justice », affirme-t-il.

Il dit que la conduite du gouvernement fédéral est injuste envers les Manitobains et constitue une menace à la croissance économique de la province.

« Nourrir nos familles et de les garder au chaud en hiver coûtera plus cher. Ça fait mal au nord du Manitoba. Ça nuit à notre secteur agricole et à notre secteur des transports », ajoute-t-il.

Quant à une éventuelle taxe provinciale sur le carbone qui remplacerait celle du fédéral, Brian Pallister n'a pas confirmé aujourd'hui que le Manitoba la chiffrerait à 25 $ la tonne. On ne sait pas non plus sur quels produits elle s’appliquerait ni quel serait son impact sur le portefeuille des Manitobains.

L’Ontario et la Saskatchewan ont déjà intenté des actions en justice contre le gouvernement fédéral pour contester la taxe sur le carbone.