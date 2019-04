Céline Dion commence sa tournée mondiale à Québec, puis Montréal et Ottawa

« Je pense que c’est le moment pour un changement et de partir sur la route. Il est temps d’aller voir les gens. Je vous annonce que je pars en tournée », a-t-elle dit en anglais lors d'un évènement en direct sur Facebook.

Céline Dion a rappelé qu’elle avait chanté à Las Vegas pendant 16 ans. « Je pense qu’il y a eu une mauvaise communication, car je devais être là pendant 2 mois », a-t-elle souligné.

Elle a aussi annoncé un nouvel album pour novembre. « La plus grande nouvelle c'est que, non je ne suis pas enceinte. La plus grosse nouvelle, est que je vais conduire l’autobus en tournée », a-t-elle dit en blague et en faisant référence à la vidéo présentant la tournée. Elle y quitte Las Vegas en autobus avec plusieurs imitateurs de vedettes.

En répondant à des questions du public durant l'évènement en direct sur Facebook, Céline Dion a aussi souligné qu'elle passerait trois mois au Québec entre la fin de son séjour à Las Vegas et le début de la tournée mondiale.

En tournée au Canada

La tournée Courage donnera son coup d’envoi le 18 septembre à Québec et s’arrêtera dans plus de 50 villes, incluant Montréal, Toronto, Chicago, Boston, Miami, Dallas, Philadelphie, Brooklyn, Los Angeles, San Francisco, Vancouver, et plus.

Elle sera aussi au Centre Vidéotron le 20 septembre puis au Centre Bell de Montréal, les 26 et 27 septembre prochains, à Ottawa le 16 octobre et à Toronto le 12 décembre. Des dates sont également prévues pour Vancouver, Edmonton, Saskatoon et Winnipeg en avril 2020.

Une publication du promoteur Evenko, lancée sur les réseaux sociaux en fin d’avant-midi mercredi, montrait des dates de spectacle de Céline Dion au Centre Bell de Montréal. Photo : Facebook : evenko

En mode promotion

Rappelons que la chanteuse multiplie les apparitions publiques ces derniers temps, notamment aux États-Unis. On peut la voir sur différents plateaux d'émissions américaines, dont Good Morning America, où elle était invitée mardi matin, et elle sera aussi de l’émission de fin de soirée Jimmy Kimmel Live! en entrevue et en prestation vendredi soir.

On apprenait aussi, le 23 mars dernier, qu'elle allait participer au très populaire « Carpool Karaoke » du Late Late Show with James Corden qui sera diffusé en mai.

Avec la collaboration de Catherine Richer, de l'émission Le 15-18