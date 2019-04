Des listes d’attente réduites pour les mammographies dans la région

De janvier jusqu'à la semaine dernière, le mammographe mobile était installé dans le stationnement de l'hôpital de Jonquière. Il a permis de voir 1300 patientes. L'objectif était de faire au moins 800 examens.

Délai d’attente au 31 mars 2019 : Chicoutimi : neuf semaines

Jonquière : huit semaines

Alma : moins d’une semaine

Dolbeau-Mistassini : aucune attente

Roberval : aucune attente

Grâce à l'unité mobile, le nombre de patientes en attente a baissé à Jonquière.

On était à 1000 [femmes en attente] en janvier. On est actuellement à 380 patientes sur la liste d'attente. Pour ce qui est des semaines d'attente, on était à 12 avant l'arrivée de CLARA et là, on est à 8. C'est des résultats très satisfaisants , explique la porte-parole du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Romane Le Gallou.

Les deux listes qui demeurent les plus longues sont celles de Jonquière et de Chicoutimi. À Chicoutimi, l'attente est de neuf semaines. L'objectif du ministère est de six semaines.

Avant le passage de CLARA, les délais à l’hôpital d’Alma étaient aussi problématiques. Ils étaient de 14 semaines pour passer un test de dépistage du cancer du sein. Maintenant, l’attente est de moins d'une semaine.

L'unité mobile CLARA est installée dans le stationnement de l'hôpital de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Mélissa Savoie-Soulières

Pour l'instant, le CIUSSS ne compte pas faire revenir l'unité mobile et a bon espoir de remplir les cibles du ministère.

À court terme, considérant qu'on a déjà diminué la liste d'attente, non. Par contre, c'est une mesure qui pourrait être envisagée de nouveau dans une troisième temps si l'occasion se présente , conclut la porte-parole du CIUSSS.