Saint-Jean-de-Dieu demande l'aide de Québec pour sa chaufferie à la biomasse

Les élus de Saint-Jean-de-Dieu demandent l'aide du gouvernement provincial pour assurer la survie de sa chaufferie à la biomasse. Inauguré en 2014, le système hypothèque le budget de la municipalité d'environ 40 000 $ par an.

Dans une résolution adoptée par les élus, il est question des coûts de construction de la chaufferie et des coûts de production de la biomasse nécessaire pour le système qui ont été sous-évalués. La subvention gouvernementale promise par Québec a également été revue à la baisse. De plus, la Ville a dû réparer certains bris et faire de nombreuses modifications sur le système.

Le directeur général de Saint-Jean-de-Dieu, Daniel Dufour, confirme que la municipalité doit éponger les déficits depuis quelques années.

Nous devions avoir des revenus de 93 000 $ dès la première année [de fonctionnement]. Nous sommes maintenant à la 5e année et on a à peine 75 000 $ de revenus [de fonctionnement]. Daniel Dufour, directeur général, Ville de Saint-Jean-de-Dieu

Pour remédier à la situation, les élus espèrent obtenir une aide financière de Québec pour payer une partie du déficit annuel. Ils aimeraient également obtenir une subvention pour raccorder un édifice situé à côté de l'église au système de chauffage.

Actuellement, quatre édifices sont reliés au système. L'église, les deux écoles et un complexe d'habitation sont chauffés grâce à la biomasse.

Le système à la biomasse permet de chauffer l'église, les deux écoles ainsi qu'un complexe d'habitation. Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

La Ville n'a d'autres choix que de poursuivre le projet. Pour obtenir une subvention en 2014, elle a signé un contrat de production de 10 ans avec le gouvernement du Québec. Il reste donc 5 ans à cette entente.

Au cours des prochains mois, la Ville devra aussi renégocier les contrats avec ses clients et son fournisseur de biomasse.

Il va sûrement y avoir un ajustement à la hausse. Rien de spectaculaire, mais il faut voir ça aussi en fonction du coût d'énergie d'aujourd'hui. Daniel Dufour, directeur général, Ville de Saint-Jean-de-Dieu

Pas que du négatif

Malgré tous ces problèmes, les élus maintiennent que le projet de chaufferie à la biomasse forestière est un produit intéressant.

La coopérative Énergie nouvelle qui fournit la biomasse a pu se forger une expertise intéressante dans le domaine. Et les producteurs de la région ont également pu trouver une nouvelle source de revenus pour les résidus de bois qui étaient, auparavant, laissés en forêt.