Crabe des neiges : les pêcheurs de T.-N.-L. crient victoire

Les membres du syndicat FFAW-Unifor craignaient que le ministère des Pêches et Océans Canada se préparait à couper les quotas de crabe des neiges de 30 % dans la zone de pêche 3K.

Mais le ministère a annoncé mercredi que les quotas dans la zone seront réduits de seulement 1 % cette année, une décision que le syndicat qualifie de victoire importante pour les pêcheurs de la province.

La division 3K englobe toutes les eaux côtières entre le sud du Labrador et la baie de Bonavista.

La zone 3K était un secteur en particulier où les suggestions de Pêches et Océans étaient tout à fait différentes que ce que voyaient les pêcheurs , déclare Keith Sullivan, le président du syndicat.

Il y a deux semaines, environ 500 pêcheurs ont manifesté contre la diminution des quotas dans la zone 3K.

Lors d'une démonstration le 20 mars à Saint-Jean, plusieurs centaines de pêcheurs ont manifesté contre des diminutions de quotas de crabe des neiges. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Je pense que ces inquiétudes sont reflétées dans la décision de Pêches et Océans. Ils ont reconsidéré leur position , affirme M. Sullivan.

M. Sullivan indique que les nouveaux quotas du gouvernement démontrent que les pêcheurs et le ministère peuvent collaborer pour assurer une meilleure gestion de leur industrie.

Tony Blanchard, le directeur de la gestion des ressources et des pêches autochtones chez Pêches et Océans, indique que les quotas annoncés mercredi sont le résultat des preuves scientifiques et les conseils que nous avons reçus lors des consultations .

M. Blanchard note que la majorité de la pêche au crabe des neiges se passe dans la zone 3NLO. Les quotas pour cette division, qui inclut les eaux à l’est et au sud de la péninsule d’Avalon, diminueront de 26 % en 2019.

Les mesures de gestion publiées mercredi comprennent aussi une augmentation de 48 % du quota dans la division 3Ps et une réduction de 39 % dans la division 4R3Pn. La zone de pêche 3Ps inclut les eaux au sud du Terre-Neuve entre la péninsule d’Avalon et la baie La Poile. La division 4R3Pn englobe les eaux situées à l’ouest de l’île.