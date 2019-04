Giselle, revue et corrigée par les Grands Ballets en primeur au CNA

Campée dans un nouveau décor, la relecture d'Ivan Cavallari n'en demeure pas moins fidèle à l'esprit de ce classique du répertoire, créé à l'Opéra de Paris en 1841.

À la veille des représentations de son nouveau Giselle, le directeur artistique des Grands Ballets y va de trois confidences.

Confidence no 1 : plus de danse et plus de place pour… les hommes

Ivan Cavallari souhaitait, avec cette adaptation, donner plus de matière à danser aux hommes de la compagnie.

Le directeur artistique des Grands Ballets, Ivan Cavallari Photo : Courtoisie Sasha Onyschenko

Normalement, dans l’époque romantique, la ballerine avait le rôle principal et l’homme dansait, mais c’était plutôt un porteur, quelqu’un qui accompagnait la ballerine sur scène. Ivan Cavallari, directeur artistique, Grands Ballets canadiens

Le chorégraphe ajoute qu’à l’époque, les ballets relevaient souvent plus de la pantomime que la danse. Il a donc procédé à plusieurs modifications, en ajoutant des pas de deux pour Giselle et son amoureux, Albrecht, et en transformant aussi des pas de deux en pas de quatre pour faire danser plus de danseurs de la compagnie.

Je voulais donner un autre souffle à ce ballet sans toucher au romantisme, sans toucher au style classique.

Confidence no 2 : Ivan Cavallari a failli faire remonter Anik Bissonnette sur scène

La danseuse Anik Bissonnette a fait partie des Grands Ballets de 1989 à 2007 et elle a déjà dansé le rôle, mais elle a décliné l’offre du chorégraphe.

J’aurais bien aimé qu’Anik fasse la mère, mais elle m’a dit qu’elle devient très, très nerveuse pour monter sur scène, alors elle a refusé, malheureusement.

Cela fait 20 ans que Les Grands Ballets n’avaient pas dansé Giselle.

Confidence no 3 : moins de musique et plus de bisous

Le ballet repose sur une partition d’Adolphe-Charles Adam. Si Ivan Cavallari a ajouté une fin de mouvement au premier acte – une coda qui faisait partie du deuxième acte, de son propre aveu, il a surtout enlevé beaucoup de musique.

Yui Sugawara et Alessio Scognamiglio interprètent Giselle et son amoureux, Albrecht. Photo : Courtoisie Sasha Onyschenko

Il a aussi choisi de mettre en scène un baiser entre Giselle et Albrecht, ce qui aurait été impensable à une autre époque.

On est jeune et quand on a une attraction pour quelqu’un, on a envie de donner un petit bisou sur la bouche.