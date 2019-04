Trudeau désavoué par des femmes à la Chambre des communes

Des dizaines de femmes se réclamant des suffragettes ont fait savoir mercredi au premier ministre canadien Justin Trudeau qu'elles n'appréciaient guère sa décision d'expulser les ex-ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott du caucus libéral.

Participant à un événement à Ottawa, baptisé Héritières du suffrage, une quarantaine des 338 femmes présentes ont profité d'un discours prononcé pour l'occasion par le premier ministre à la Chambre des communes pour lui tourner le dos en guise de désaveu.

Quelques heures plus tôt, quelques-unes des participantes n'avaient fait aucun mystère de leur point de vue au lendemain de l'éviction des deux députées libérales. « Nous sommes les héritières du suffrage et nous appuyons Jody et Jane », ont-elles lancé en choeur devant le Parlement, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Le premier ministre Trudeau a abordé le sujet de l'heure d'entrée de jeu, en plaidant qu'il était normal qu'une diversité d'opinions soit entendue au sein d'un parti politique, mais en précisant qu'il est essentiel que cela se fasse dans un climat de confiance.

Il a ainsi repris l'argument qu'il a utilisé la veille pour justifier le sort réservé aux deux femmes, considérées comme des piliers de son Cabinet jusqu'à ce qu'elles démissionnent au cours des dernières semaines. Mme Wilson-Raybould était ministre des Anciens Combattants, tandis que Mme Philpott était présidente du Conseil du Trésor.

La première a expliqué au comité de la justice des Communes à la fin février qu'elle avait subi des « pressions inappropriées » du bureau du premier ministre afin que SNC-Lavalin se voie offrir un accord de réparation lui évitant une poursuite judiciaire. La seconde a démissionné peu après en critiquant la gestion du dossier par le bureau du premier ministre.

M. Trudeau n'a pas été le seul chef de parti à être critiqué par les participantes à l'événement. Plusieurs femmes avaient aussi quitté la Chambre des communes lorsque le chef conservateur Andrew Scheer y a pris la parole avant lui. Certaines protestaient contre les valeurs qu'il défend, d'autres ont évoqué sa défense des projets de pipeline.

Mmes Wilson-Raybould et Philpott, qui siègent désormais comme députées indépendantes, ont assisté en matinée à une partie de l'événement depuis les tribunes de la Chambre des communes. Elles n'étaient toutefois pas présentes pour le discours de M. Trudeau.

