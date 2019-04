Agressions sexuelles : l'archevêché de Montréal visé par une demande d'action collective

Le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats a déposé une demande d'action contre l’Archevêque catholique romain de Montréal et la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal pour des agressions sexuelles perpétrées par des membres de ces institutions.

L'action vise « toutes les personnes, de même que leurs héritiers et ayants droit, ayant été agressés sexuellement, au Québec, par tout préposé de la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Montréal ou de l’Archevêque catholique romain de Montréal, durant la période comprise entre 1940 et aujourd’hui », écrit le cabinet dans un communiqué.

L'abbé Brian Boucher ciblé

L’action collective vise notamment les victimes de l’abbé Brian Boucher, qui a été condamné à huit ans de prison pour avoir commis des agressions sexuelles. L'une d'entre elles réclame 300 000 $ en dommages non pécuniaires, c’est-à-dire en raison de l’ensemble des désagréments qui affectent sa qualité de vie, 150 000 $ en dommages pécuniaires et 150 000 $ à titre de dommages punitifs.

Le prêtre Brian Boucher a oeuvré dans 10 églises montréalaises entre 1985 et 2015. Il avait été arrêté au début 2017 après la dénonciation d’un ancien servant de messe, mineur au moment des faits. En janvier dernier, il avait été reconnu coupable d’agression sexuelle, de contacts sexuels et d’incitation à des contacts sexuels. Deux semaines plus tard, il avait plaidé coupable à d'autres accusations.

Une enquête des diocèses

La semaine dernière, l’archidiocèse de Montréal a annoncé que cinq diocèses de la région ont mandaté l'ex-juge Anne-Marie Trahan pour déterminer l'ampleur des crimes sexuels commis sur des mineurs par des prêtres ou d'autres employés du clergé au cours des sept dernières décennies. Une approche dénoncée par le Comité des victimes de prêtres, qui aurait souhaité une enquête indépendante.

En novembre dernier, dans la foulée des révélations de cas de « prêtres prédateurs » au sein de l'Église catholique, l'archevêque de Montréal avait emboîté le pas aux évêques canadiens en appelant les victimes d'abus sexuels à dénoncer leur agresseur.