Taxis fantômes dans le Vieux-Hull : quand le manque de transport laisse place à une industrie illégale

Sans lanterne sur leur voiture ni de taximètre pour calculer le prix de la course, des chauffeurs clandestins offrent leurs services en criant tout simplement taxi, Uber , dans le but d’attirer les fêtards du Vieux-Hull dans leur voiture. Ils suggèrent ensuite à leurs clients de payer comptant et négocient un prix avec eux.

Ces chauffeurs illicites prennent, la plupart du temps, des clients en état d’ébriété qui ne s'aperçoivent pas être montés dans un faux taxi, estime Chloé Boissonneault, serveuse que nous avons rencontrée au bar Où quoi. Elle raconte avoir été interpellée par l’un de ces conducteurs il y a quelques semaines, après une soirée fortement arrosée.

La première personne qui dit “taxi, Uber”, puis que tu es un peu pompette, chaudasse, tu ne te poses pas vraiment de questions , affirme-t-elle, avec un peu de regrets.

Chloé Boissonneault affirme avoir été interpellée par un automobiliste offrant des transports clandestins dans le Vieux-Hull. Photo : Radio-Canada

C’est son père qui lui a fait remarquer que le chauffeur qui l’a raccompagnée à la maison conduisait un véhicule sans aucun marquage commercial ou trait distinctif l’identifiant comme taxi.

Elle s’est ensuite remémoré qu’il n’y avait pas de taximètre dans la voiture et que le chauffeur a exigé qu’elle lui remette 20 $ en argent comptant.

C'est sûr que, dans le fond, c’était juste un inconnu… puis, ça aurait pu mal tourner. Chloé Boissonneault

En tant que fille, c'est inquiétant honnêtement, surtout quand ce sont des gens que tu ne connais pas du tout , ajoute Chloé, affirmant ne plus jamais vouloir remonter dans un de ces faux taxis.

J’ai bien trop peur. Je l’ai fait parce que je n’étais pas trop au courant , conclut la jeune barmaid, avant de retourner servir ses clients — des clients à qui elle recommande maintenant d’attendre un taxi, même s’il peut prendre parfois de longues minutes avant de se présenter.

Interpellés trois fois en une soirée

Depuis la diffusion de notre reportage sur le manque flagrant de taxis dans le Vieux-Hull, une dizaine de personnes nous ont confié être montées dans un « faux taxi » à la sortie des bars dans ce secteur. Selon les témoignages que nous avons recueillis, les chauffeurs de taxi privilégient la clientèle du casino du Lac-Leamy aux dépens de celle du Vieux-Hull.

Radio-Canada est allée à la rencontre de ces chauffeurs par un jeudi soir passablement occupé, munie de caméras cachées. Nous avons été interpellés trois fois par des chauffeurs qui nous ont offert d’effectuer des transactions illégales.

Des chauffeurs d’Uber aux pratiques douteuses

Il est 23 h. Une dizaine de personnes quittent les bars et s’attroupent en bordure de la rue Laval. C’est l’heure de se donner la bise pour les uns et de griller une cigarette pour les autres, avant de rentrer à la maison. Nous attendons au beau milieu de cet attroupement.

Une voiture grise rôde dans le quadrilatère entourant la place Aubry, en plein coeur du Vieux-Hull. Après être passé trois fois devant nous, le chauffeur baisse la fenêtre de sa voiture en lançant : Uber, taxi .

Un chauffeur d'Uber a sollicité notre journaliste et lui a offert de payer sa course en argent comptant. Photo : Radio-Canada

L’homme, s’exprimant seulement en anglais, arbore un autocollant aux couleurs d’Uber dans son pare-brise. Il nous offre de monter dans sa voiture pour nous raccompagner.

Lorsqu’on lui indique que nous n’avons pas l’application Uber, il nous suggère de payer comptant. Il insiste et propose même de passer par un guichet automatique. Nous déclinons son invitation.

La sécurité des jeunes femmes en jeu?

Au même moment, une jeune étudiante dans la vingtaine s’approche de nous et explique que cet homme est devenu son chauffeur de prédilection depuis quelques week-ends. Salomé Cloutier-Courval choisit de faire affaire avec des chauffeurs clandestins, puisqu’elle n’en peut plus d’attendre les taxis à la fermeture des bars.

Salomé Cloutier-Courval choisit de faire affaire avec des chauffeurs clandestins, puisqu’elle n’en peut plus d’attendre les taxis à la fermeture des bars. Photo : Radio-Canada

Il y en a tout le temps ici en fait. [Les taxis clandestins] attendent et on embarque dedans! La seule chose, c'est qu'on peut juste payer en argent comptant , nous raconte-t-elle.

Je sais que ce n’est pas légal, mais quand tu veux te rendre à la maison et que ça fait 15 minutes que tu attends [c’est préférable] , renchérit son amie Camille Desmarais. Mais Salomé y pense toujours deux fois avant de cogner à la fenêtre de l’un de ces faux taxis.

J’ai clairement des inquiétudes [parfois], puisque veut, veut pas, cette personne n’est pas tracée nulle part, contrairement aux taxis [et aux chauffeurs d’Uber]. Salomé Cloutier-Coural, cliente de taxis clandestins

Il est maintenant 2 h. Nous marchons sur les trottoirs de la promenade du Portage, sur un pan de rue à peine éclairé. Une voiture freine tout juste à côté de nous et son chauffeur offre de nous raccompagner, prétendant être affilié à Uber. Nous acceptons.

Une fois à bord, le chauffeur nous suggère lui aussi de payer comptant, puisque nous n’avons pas l’application Uber. On lui demande s’il fait souvent ce genre de transactions. Il nous répond : parrfois, au moins une fois par semaine [...] lorsque les gens sont soûls .

Il prétend que c’est plus facile ainsi pour les clients en état d’ébriété, alors qu’il est difficile pour eux d’utiliser l’application avec quelques verres de trop dans le corps.

« Uber ne tolère absolument pas ce genre de pratiques »

Uber affirme que les chauffeurs qui offrent des courses sans passer par sa plateforme enfreignent la loi. Photo : Radio-Canada

Pourtant, les pratiques de ces deux chauffeurs d’Uber sont farouchement condamnées par la compagnie.

Le porte-parole de l’entreprise, Jean-Christophe de Le Rue, rappelle par écrit que les courses ‘‘hors plateforme’’ sont illégales en vertu de la réglementation québécoise .

Les clients ont l'obligation de commander leur transport via l’application mobile. Le paiement doit aussi se faire en utilisant cette plateforme.

Uber ne tolère absolument pas ce genre de pratiques et lorsqu’un cas avéré [...] est porté à notre attention, l’individu se voit perdre immédiatement et à tout jamais son accès. Jean-Christophe de Le Rue, porte-parole d’Uber Canada

En raison des risques imposés par ces transports illicites, notamment parce que les chauffeurs demeurent anonymes, le porte-parole d’Uber Canada recommande fortement aux clients de refuser ces offres.

Du taxi « en dessous de la table »

Il est 2 h 40. Nous retournons sur la rue Laval. Aussitôt sur le trottoir, aussitôt interpellés par un homme stationné tout juste devant l’intersection de la rue Aubry, une voie piétonne bien connue du Vieux-Hull.

Il baisse la fenêtre du côté passager et nous fait signe de nous approcher. Besoin d’un taxi? Je fais du taxi en dessous de la table , nous dit-il spontanément.

Dans cet extrait vidéo capté en caméra cachée, le chauffeur nous confie ne pas déclarer ses revenus, bénéficier de l’aide sociale et effectuer régulièrement ce type de raccompagnements.

Un chauffeur de taxi clandestin explique comment il travaille

Du transport rémunéré qui viole la loi

Ces transports offerts par de simples citoyens ne respectent pas la loi, confirme Mila Roy, porte-parole au ministère des Transports.

Elle rappelle que l'industrie du taxi est largement réglementée pour assurer la sécurité des passagers.

[Les] antécédents judiciaires [des chauffeurs] sont vérifiés depuis les cinq dernières années [...] leur capacité de conduire est aussi évaluée. Il y a aussi l’entretien des véhicules qui est évalué , énumère Mme Roy.

La Loi concernant les services de transport par taxi établit les règles applicables au transport rémunéré de personnes par automobile. À ce jour, les chauffeurs doivent détenir une classe 4C sur leur permis de conduire.

Ils doivent également obtenir l’autorisation de la Commission des transports du Québec (CTQ) avant de pouvoir offrir leurs services.

Ces faux chauffeurs de taxi, qui offrent leurs services de raccompagnement moyennant une somme d’argent, sont passibles d’une amende allant de 2500 $ à 25 000 $. Ils risquent aussi de voir leur permis de conduire suspendu et leur véhicule saisi.

Même après l’adoption éventuelle du projet de loi 17 sur le transport rémunéré de personnes par automobile, la pratique de ces chauffeurs demeurera illégale.

S’ils veulent se conformer à la loi, ils devront s’enregistrer auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) avant d’obtenir le droit d'offrir du transport rémunéré. Sans l’autorisation de la SAAQ, il sera interdit d’offrir du transport rémunéré.

Contrôle routier Québec a le mandat de surveiller l’industrie du taxi et d’appliquer la loi. L’organisme gouvernemental a refusé nos multiples demandes d’entrevues et n’a pas été en mesure de nous indiquer si des chauffeurs ont déjà été réprimandés pour ce type d'infraction dans le Vieux-Hull.