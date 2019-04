Des petits producteurs réclament la réouverture de l'abattoir de Saint-Luc-de-Vincennes

Saviez-vous que votre poulet, qui est produit et acheté localement, a parcouru plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres, avant d'arriver dans votre assiette? C'est la réalité à laquelle font face les producteurs en Mauricie depuis 2006, alors que les activitiés d'abattage ont cessé à Saint-Luc-de-Vincennes. Plus d'une décennie plus tard, les producteurs de la Mauricie ont envoyé une lettre à leur députée et souhaitent la relance des activités pour la volaille.

L'absence d'abattoir dans la région occasionne des problèmes aux petits producteurs en plus d’accroître l’empreinte environnementale de leurs produits.

Les producteurs doivent se rendre à l'île d'Orléans, à Drummonville ou à Saint-Henri-de-Lévis pour le traitement de leur volaille, ce qui génère des coûts supplémentaires de même que davantage de temps et de logistique à consacrer au transport.

Pour la ferme d’élevage biologique Le Crépuscule à Yamachiche, membre de la Coopérative de solidarité Massicotte, la relance d’un petit abattoir spécialisé permettrait notamment d’offrir de la volaille fraîche à sa clientèle.

En prenant ce petit abattoir à Saint-Luc, on pourrait rester à dimension familiale et être capable de faire abattre à chaque semaine nos volailles dans le but d'offrir du non congelé, ce qu'on ne peut pas faire actuellement , explique le propriétaire Jean-Pierre Clavet.

Jean-Pierre Clavet, propriétaire de la ferme Le Crépuscule Photo : Radio-Canada

Les producteurs savent que la question de l'abattage est délicate dans l'opinion publique, mais ils font le pari que de le faire localement serait gagnant pour eux et pour les consommateurs qui valorisent de plus en plus des pratiques écoresponsables.

Sonia LeBel appuie le projet

Les producteurs ont fait parvenir une lettre à la députée de Champlain, Sonia Lebel, pour avoir son appui moral.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, la députée dit suivre de près la démarche de la Coopérative de solidarité Massicotte, qui permettrait de créer entre 5 et 10 emplois.

Nous encourageons toute initiative entrepreneuriale qui crée de l'emploi dans la région de la Mauricie. Le redémarrage de l'abattage à la Coopérative serait bénéfique pour les éleveurs du comté de Champlain en leur permettant de faire abattre leurs animaux plus près de leur ferme. Les avantages sont significatifs et le projet aurait pour effet d’amenuiser le stress des animaux et de réduire les coûts de transport et les émissions de GES , écrit-on.

Si le projet de 600 000 $ va de l’avant, il bénéficiera du Programme d’appui à la compétitivité des abattoirs régionaux (PACAR), notamment pour la mise en place d'une station d'épuration en bonne et due forme.

Nous espérons que le projet ira de l’avant, mais laissons le processus d’analyse suivre son cours, explique la députée.

Les membres de la coopérative sont en attente d’un retour du ministère pour la suite des choses et sont confiants qu'une relance est envisageable pour l'automne prochain.

Voici la remorque qu'utilise le propriétaire de la ferme Le Crépuscule, Jean-Pierre Clavet, pour transporter la volaille de Yamachiche vers les abattoirs. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Un arrêt pour des raisons environnementales

L'abattage a cessé à Saint-Luc-de-Vincennes en 2006 en raison d'un changement de loi en matière d'environnement.

Les rejets étaient devenus trop élevés pour la capacité du système de traitement des eaux puis l'investissement était très grand , explique Stéphane Gagnon, vice-président de la Coopérative de solidarité Massicotte et propriétaire de Poulet Fermier Jym.

C'est encore vrai aujourd'hui, mais les producteurs soutiennent que les subventions gouvernementales permettraient d'éponger au moins 50 % de l'investissement.

Aujourd'hui, le bâtiment de la Coopérative à Saint-Luc-de-Vincennes sert exclusivement à la transformation de la viande, mais les installations sont toujours en place pour la relance de l'abattoir.

L'entreprise familiale Abattoir Massicotte est devenue une coopérative de solidarité en 2016.