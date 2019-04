Des médecins manifestent à Montréal contre les armes à feu

Ils se sont rassemblés vers 11 h 00 à l’Hôpital général de Montréal. Une marche doit se mettre en branle en direction de la faculté de médecine de l'Université McGill vers 12 h 30.

Ces professionnels de la santé demandent des lois plus sévères sur les armes à feu au Canada et l’interdiction des armes de poing et des armes d’assaut.

Le regroupement, qui comprend des chirurgiens traumatologues, des urgentologues, des pédiatres, des psychologues, des infirmières, des ambulanciers paramédicaux et d'autres professionnels de la santé, presse le gouvernement fédéral d’adopter le projet de loi C-71 qui renforce l’encadrement des armes à feu.

« Les armes à feu représentent une menace croissante pour la santé publique […] Nous devons traiter les blessures et décès liés aux armes à feu de la même manière que nous traitons d'autres problèmes de santé publique, tels que le tabagisme et la sécurité routière », écrit-il sur son site Internet.

Des événements sont aussi prévus à Toronto, Calgary, Edmonton, Vancouver, Ottawa, Kingston, Barrie, Halifax, St. John's, London, Ajax, Winnipeg, Kitchener-Waterloo et Cornwall.

Au Canada, le nombre de crimes violents commis par arme à feu augmente chaque année depuis 2013, année durant laquelle il avait atteint un creux après avoir diminué constamment depuis 2009, selon des données publiées par Statistique Canada.

En 2016, le taux de victimes de crimes violents liés aux armes à feu était de 25 pour 100 000 Canadiens, un taux de 33 % supérieur à celui de 2013.

Sur l'ensemble des crimes violents, les armes à feu étaient en cause dans 6 % des cas de blessures graves et dans 32 % des décès.