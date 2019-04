Immobilier à Vancouver : la classe moyenne toujours pénalisée

La Ville de Vancouver n'est pas parvenue à construire un marché locatif abordable en 2018 pour les ménages gagnant entre 30 000 et 50 000 $, selon des statistiques de la municipalité rendues publiques lundi.

Dans son nouveau rapport, on y découvre que la construction de résidences pour les mieux nantis et les plus démunis a été fructueuse, mais qu'il y a peu de résidences pour la classe moyenne.

Je suis un peu déçu par l’ensemble du rapport. Kennedy Stewart, maire de Vancouver

En 2017 , la Ville a dévoilé sa nouvelle stratégie du logement priorisant la construction et la préservation de logements locatifs abordables au cours des 10 prochaines années. La stratégie visait à prendre en compte les ressources financières des locataires, afin qu’ils ne paient que 30 % de leur revenu mensuel.

Cependant, bien que la Ville atteigne 93 % de ses objectifs pour les ménages gagnant moins de 15 000 $, et obtienne des résultats plus que favorables pour les ménages gagnant plus de 80 000 $, il existe de grands écarts au centre.

En effet, seuls 85 logements et services sociaux ont été construits en 2018 pour des personnes dont le revenu annuel se situe entre 15 000 et 30 000 $, alors que l’objectif initial était de 320 logements.

La Ville visait aussi à l'origine 250 unités de logement locatif au prix du marché, pour des ménages gagnant moins de 50 000 $ par année.

Aucune n'a été construite.

Peut-être existe-t-il des lacunes dans nos programmes d'incitation, et nous devons les réduire davantage pour aider cette catégorie salariale , déclare M. Stewart.

Un immeuble en construction à Vancouver Photo : Radio-Canada / Anne-Julie Tetu

Des incitations pour construire plus de logements

Le rapport arrive alors que le conseil municipal va débattre cette semaine d’une motion sur l’avenir de Rental 100. Ce programme controversé vise à offrir des incitatifs fiscaux aux promoteurs qui choisissent de construire des logements locatifs, plutôt que des copropriétés.

Comment pouvons-nous dire que nous atteignons les objectifs en matière de logement social alors que tant de personnes sont sans abri? Jean Swanson, conseillère municipale qui a présenté la motion.

Toutefois, le maire de Vancouver ainsi que plusieurs autres conseillers municipaux ont exprimé leur approbation en faveur de ce programme.

La motion de Mme Swanson indique également que la Ville a maintenant la capacité de localiser spécifiquement des espaces pour la location, donc nous n'avons donc pas besoin d'incitations à la construction locative pour empêcher la construction de copropriétés .

Néanmoins, Kennedy Stewart a précisé qu’il faudra patienter un certain temps avant que la Ville se lance dans ce projet.