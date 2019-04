Audrey Gobbo, parcours d’inclusion d’une jeune Française, technicienne en foresterie

La jeune femme pensait rentrer en France pour exercer son métier. Elle ne connaissait pas vraiment la réalité de la filière forestière au Québec. L'industrie forestière au Québec, Audrey la voyait comme une course au profit en dehors de toute considération écologique et durable. C’est grâce à son stage à la Coop Eau-Bois qu’elle comprend que le développement durable est de plus en plus présent dans l'industrie forestière. Aujourd’hui, Audrey l’affirme, la Gaspésie, elle l’aime.

Ça m’a donné l’envie de rester et de faire ma vie Audrey Gobbo

Les expériences québécoises construisent l’attachement

Audrey explique qu’au CÉGEP, le problème, c’est qu’on était tous entre Français. Du coup, on n’avait pas le côté culturel du pays . C’est en faisant son stage en 2018 qu’elle accède à la culture québécoise.

C’est d’ailleurs cette expérience qui contribue à l’attachement qu’elle crée avec la Gaspésie. Le côté culturel, je l’ai eu juste quand je suis arrivée à la coop. C’est peut-être pour ça que ça s’est aussi bien passé .

Pour Audrey, le premier et vrai défi a été de comprendre l’accent québécois.

Je ne comprenais personne quand je suis arrivée. Audrey Gobbo

Elle qui aime rire, cela a été l’occasion de s’amuser avec ses collègues. Souvent, quand je parle avec les contremaîtres, ils me sortent des expressions […] on se comprend pas, pis ça nous fait rire!

Audrey fait également le comparatif avec la France dans la relation à l’autre. En France, elle ne recevait que rarement des réponses à ses « bonjour ». À Saint-Anne-des-Monts, les gens rendent le bonjour avec un grand sourire et cela fait vraiment plaisir .

Enfin, la relation avec les collègues a favorisé l’enracinement d’Audrey en Gaspésie. En attendant de passer son permis de conduire, les collègues la véhiculent pour se rendre au travail. Mais cela va bien au-delà, certains peuvent l’aider pour l’épicerie ou encore pour organiser des sorties les fins de semaine au parc national de la Gaspésie.

Audrey Gobbo, technicienne en foresterie Photo : Jean-Pierre Perouma

Comment se vit la distance avec la famille

La famille d’Audrey est en Normandie, à l’ouest de la France. Audrey les appelle chaque semaine. Comme elle travaille en foresterie, il y a forcément moins d’ouvrage en hiver. Cela lui a permis de se rendre en France pour les fêtes. Elle y retourne également tout le mois d’avril. Son emploi lui permet de concilier travail et famille malgré la distance.

Comme je vois rarement la famille, quand on se retrouve c’est toujours plus fort. Comme là je suis encore plus loin, c’est encore plus fort Audrey Gobbo

La distance n’estompe pas les liens et l’attachement avec la famille.

Le manque de main-d’œuvre en foresterie

La rareté de main-d’œuvre touche également la foresterie. Pour Audrey, l’image de la foresterie est à changer, cela permettrait d'attirer des jeunes vers cette filière. À son arrivée, Audrey faisait un comparatif entre la France et le Québec.

La foresterie au Québec, Audrey la vivait comme très différente de la France et ça ne me plaisait pas forcément. C’est vraiment très axé exploitation et rentabilité . Mais au fil de ses expériences, elle s’est détachée de sa première perception qui était influencée par le documentaire de Richard Desjardins, L'erreur boréale.

Audrey explique que la dimension environnementale est de plus en plus mise de l’avant. Selon ses observations de terrain, les coupes à blanc ne sont plus la norme. Audrey pense que l’avenir de la foresterie est aussi dans les mains des jeunes générations.

[Il faut] former des jeunes qui auront de nouvelles idées et qui vont faire évoluer la foresterie, pour se tourner vers une gestion forestière durable. Audrey Gobbo

Audrey souhaite s’investir dans son métier et aller vers cette gestion durable de la forêt.

Dominic Larrivée, le directeur de la Coop Eau-Bois est très heureux de l’accueil qui a été réservé à Audrey. Cela lui a permis de faire sa place et démontrer ses compétences. Il explique que c’est en la voyant travailler et évoluer avec ses collègues qu’il s’est intéressé à l'embauche.

Je lui ai dit, je veux te faire signer un contrat pour une soixantaine d’années. Puis après ça on verra pour la suite! Dominic Larrivée, directeur général de la coopérative Eau-Bois

À écouter Audrey parler, il semble que sa vie s’inscrive, pour encore de nombreuses années, dans la péninsule gaspésienne.