La Nouvelle-Écosse exige le retrait de la turbine marémotrice dans la baie de Fundy

La Nouvelle-Écosse révoque le permis de la coentreprise créée pour piloter le projet d'énergie marémotrice dans la baie de Fundy et ordonne le retrait de l'hydrolienne déposée dans le fond du bassin des Mines, près de Parrsboro.

La coentreprise Cape Sharp Tidal Venture n’a plus la capacité financière pour poursuivre le projet, dit la province.

L’annonce de mercredi n’est pas une surprise, puisque la société irlandaise OpenHydro, qui détenait 80 % des parts de Cape Sharp Tidal Venture, a déclaré faillite l’été dernier. L’autre partenaire du projet, la société énergétique néo-écossaise Emera, avait conséquemment retiré sa participation.

La perte du permis entraîne aussi l’annulation du tarif de rachat consenti à la coentreprise.

Retirer la turbine du fond de l'eau

Le gouvernement demande également à la compagnie de retirer du bassin des Mines la turbine qui y avait été déposée pour produire de l’énergie.

Si cela n’est pas accompli dans un délai raisonnable , la province dit qu’elle entreprendra des démarches pour récupérer le dépôt de garantie de la compagnie. Le montant de ce dépôt n’a jamais été dévoilé publiquement.

Le sort de l’hydrolienne repose maintenant entre les mains du bureau comptable Grant Thornton, le syndic de faillite d’OpenHydro en Irlande.

La turbine ne pose dans l’immédiat aucun danger pour la vie marine et l’environnement, assure le gouvernement. Les pêcheurs de la région n’ont jamais été de cet avis et se sont opposés à l’installation de cette turbine. Colin Sproul, vice-président de l’Association des pêcheurs de la baie de Fundy, la qualifiait en août dernier de machine à tuer géante .

La Nouvelle-Écosse cherchait depuis des années à développer le potentiel énergétique des puissantes marées de la baie de Fundy, qui sont les plus hautes du monde, et où la différence entre la marée haute et la marée basse peut atteindre 16 mètres.

De premiers essais au début de la décennie avaient été peu concluants, une première turbine ayant été endommagée par le courant.

L'hydrolienne géante déposée au fond du bassin des Mines près de Parrsboro, en Nouvelle-Écosse, devra être retirée. Photo : La Presse canadienne / Cape Sharp Tidal

Une hydrolienne déposée au fond du bassin des Mines en novembre 2016 a été retirée six mois plus tard parce que les marées étaient trop fortes au site choisi. Une deuxième hydrolienne a été installée le 24 juillet 2018, deux jours avant qu'OpenHydro n’annonce qu’elle n’investirait plus dans l’énergie marémotrice. Elle ne produit pas d’électricité présentement.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’a pas participé financièrement au projet de Cape Sharp Tidal Venture, mais il a investi 11 millions de dollars dans le centre de recherche FORCE (Fundy Ocean Research Centre for Energy).

De cette somme, 4 millions de dollars servent à financer cinq projets d’énergie marémotrice dans la région. Cape Sharp Tidal Venture était toutefois la seule à avoir déjà déposé une turbine dans la baie.