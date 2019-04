Le code d’éthique des élus montréalais exclut désormais la discrimination

« On précise les comportements qui sont attendus ou plutôt qui ne sont pas attendus de la part de nos élus », a expliqué mercredi Émilie Thuillier, responsable de la démocratie et de la transparence au sein de l’administration Plante.

Un nouvel article a ainsi été ajouté au Code d’éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d’arrondissement.

Le nouvel article 30.1 « Les membres du conseil ne doivent pas faire de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. »

« On encadre de manière précise le profilage racial et social », a précisé la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, en lançant une référence non voilée à la conseillère d’Anjou, Lynne Shand.

J’invite l’ensemble des élus montréalais à lire ce nouvel article et à en prendre bonne note. Et de faire en sorte que nos interventions publiques et privées, quelles qu’elles soient, soient en accord avec ce nouvel article du code d’éthique et de conduite. Émilie Thuillier, conseillère montréalaise

Fin mars, Lynn Shand avait fait part, sur Facebook, de sa crainte d’une « islamisation de notre pays ». Elle avait évoqué un examen ophtalmologiste réalisé la veille par une femme voilée.

« Si ce n’était pas de l’urgence, j’aurais refusé de me faire traiter par elle », avait-elle écrit.

La conseillère d'Anjou Lynne Shand a suscité la controverse avec ses propos sur l'islam. Photo : Radio-Canada

Ces propos ont été vivement condamnés par la classe politique. Valérie Plante a évoqué une situation « inacceptable ». Une plainte a même été déposée devant la Commission municipale par la présidente du conseil municipal de Montréal, Cathy Wong, qui a dénoncé des « propos xénophobes ».

Depuis, Lynne Shand s’est excusée, mais a refusé de démissionner. Elle a été exclue du parti du maire d’Anjou, Luis Miranda.

La modification du règlement n’est pas directement liée à cet événement. Il s’agit d’une « coïncidence », souligne le cabinet de la mairesse Valérie Plante.

Cette idée avait déjà été évoquée dans un rapport datant de septembre 2017 sur le profilage social et racial. En février, la commission de la présidence du conseil avait proposé ce texte, qui devrait entrer en vigueur en mai, après adoption par les élus du conseil municipal.