Les soins de fin de vie au Québec ne sont pas accessibles partout, selon un premier rapport

Trois ans après l'entrée en vigueur de la loi sur « l'aide à mourir », un premier rapport de la situation révèle qu'elle n'est pas accessible de manière équitable dans les différentes régions du Québec. La Commission sur les soins de fin de vie affirme que ces soins sont en « forte croissance » et que le réseau de santé devra y répondre, dans les années à venir.

Le président de la Commission sur les soins de fin de vie, Michel Bureau, affirme d'entrée de jeu que la mise en oeuvre de la loi se déroule bien, malgré d'intenses débats dans les médias sur ce sujet.

Mais selon les auteurs du rapport, il reste beaucoup à faire pour que les soins palliatifs de fin de vie (SPFV) puissent être offerts également dans l'ensemble de la province.

[...] Il existe des différences interrégionales importantes concernant les proportions de SPFV dispensés dans chaque lieu de soins, y compris des différences de 30 % dans les proportions de soins dispensés à domicile. Extrait du rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec

Divers enjeux préoccupent la Commission, qui cite, entre autres exemples, la méconnaissance qui entoure encore les SPFV et ce qu'ils peuvent apporter non seulement aux personnes en fin de vie, mais aussi à leurs proches et aux équipes de soins.

