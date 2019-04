Lock-out à l’ABI : rien ne va plus entre le syndicat et la direction

Alors que le Syndicat des métallos et la direction de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) étaient de retour mercredi matin à la même table pour une séance de conciliation, l’employeur a annoncé qu’il refusait la contre-offre syndicale déposée le 21 mars dernier.

La direction de l’ABI estime que la contre-offre pour une nouvelle convention collective ne répond pas aux exigences nécessaires pour un potentiel redémarrage de l’aluminerie .

ABI identifie cinq points en conflit, soit la réorganisation du travail, la stabilité de la main-d’œuvre, l’absentéisme, les activités syndicales et le régime de retraite.

Elle énumère notamment que la contre-offre syndicale maintient une organisation du travail « obsolète et inefficace », qui ne donne aucune souplesse à l’employeur en matière de droits de gestion.

ABI soulève aussi l’absence de mesures pour réduire l’absentéisme des travailleurs, qui avoisine 12 % dans son usine, ce qu’elle dit être le double de la moyenne de l’industrie au Québec.

Elle rappelle que l’offre présentée par la direction le 4 mars dernier était complète et qu’elle offrait des augmentations salariales moyennes d’au moins 2,55 %.

Cette plus récente offre patronale avait été rejetée à 82 % par les travailleurs.

Le Syndicat des métallos a déploré que l’ABI soit arrivée « les mains vides » à la rencontre de conciliation de mercredi.

La compagnie s’est présentée à la rencontre le torse bombé par les récentes déclarations inappropriées du premier ministre, qui a pris parti contre les syndiqués , a déclaré par communiqué le président de la section locale 9700 des Métallos, Clément Masse.

Le premier ministre a multiplié les déclarations depuis sa rencontre avec le syndicat, puis la direction de l'Aluminerie de Bécancour inc. (ABI), en lock-out depuis plus de 14 mois. Photo : Twitter/François Legault

Le représentant syndical a fait savoir que la direction laisse planer la menace d’un arrêt de la dernière série de cuves de l’aluminerie, actuellement opérée par des cadres.

L’adjoint au directeur québécois des Métallos, Dominic Lemieux, a accusé le premier ministre Legault de s’acharner sur les travailleurs de l’ABI. Les syndiqués se sentent trahis par le premier ministre, qui choisit le camp de la multinationale américaine , a-t-il dénoncé dans un communiqué de presse diffusé à la sortie de la rencontre de conciliation.

François Legault a précisé sa déclaration de mardi dans laquelle il avait qualifié le syndicat de pas raisonnable .

Le premier ministre y est allé d’exemples de demandes syndicales qu’il trouve déraisonnables. [Le syndicat] demande 10 000 heures de libération syndicale, la compagnie offre 7 500 heures. Je trouve que ce n’est pas raisonnable de demander 10 000 heures.

Il a aussi montré du doigt la demande syndicale que la contribution de l’employeur au régime de retraite passe de 12 à 12,6 %, alors que celle des employés est de 8 %.

Je trouve qu'actuellement on joue avec le feu. On a depuis 15 mois un impact et moi je suis là pour protéger le bien commun. Il n’y a pas qu’un impact sur les 900 employés, mais aussi pour toute l’économie de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault