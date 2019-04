Lock-out à l'ABI : la conciliation reprend, Legault persiste et signe

François Legault a précisé sa déclaration de mardi dans laquelle il avait qualifié le syndicat de pas raisonnable .

Le premier ministre y est allé d’exemples de demandes syndicales qu’il trouve déraisonnables. [Le syndicat] demande 10 000 heures de libération syndicale, la compagnie offre 7 500 heures. Je trouve que ce n’est pas raisonnable de demander 10 000 heures.

Il a aussi montré du doigt la demande syndicale que la contribution de l’employeur au régime de retraite passe de 12 à 12,6 %, alors que celle des employés est de 8 %.

Je trouve qu'actuellement on joue avec le feu. On a depuis 15 mois un impact et moi je suis là pour protéger le bien commun. Il n’y a pas qu’un impact sur les 900 employés, mais aussi pour toute l’économie de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le premier ministre du Québec, François Legault