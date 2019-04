Fermer le Salon de jeux de Québec pour sauver le Casino de Charlevoix?

L'ancien maire de Pointe-au-Pic Jean Lajoie demande au gouvernement Legault de renoncer à son projet de déménager le Salon de jeux de Québec. Il réclame la fermeture pure et simple de l'établissement, qui représente selon lui une menace pour la survie du Casino de Charlevoix.

« Le jour où on va déplacer le [Salon de jeux], on va possiblement le baptiser casino. En le baptisant casino, les tables de jeu vont transférer à Québec. On deviendra une grosse arcade de région », soutient-il.

L'ancien préfet de la MRC de Charlevoix-Est et président du comité Casino a travaillé, il y a 25 ans, à l'ouverture d'un casino dans la région de Charlevoix.

Dans une lettre publiée dans des journaux de la région de Québec, l'ancien maire rappelle que l'implantation d'un casino, en juin 1994, visait à stimuler l'économie de la MRC de Charlevoix-Est.

Elle demeure aujourd'hui l’une des plus pauvres de la province.

Le casino de Charlevoix Photo : Courtoisie Nicolas Tremblay

Pertes d'emplois

Jean Lajoie rappelle également que l’ouverture du Salon de jeux de Québec, anciennement connu sous le nom de Ludoplex, avait entraîné la perte de 140 emplois au Casino de Charlevoix.

« Ce que je trouve déplorable, c'est qu'au départ, avec M. [Robert] Bourassa et M. [Jean-Paul] L'Allier, c'était clair et net qu'il n'y aurait qu'un casino dans la grande région de Québec. J'espère ne pas mourir avec un déplacement du casino, parce que ce serait vraiment déplorable », souligne Jean Lajoie.

Cent quarante emplois dans Charlevoix, à bons salaires, ça a une importance capitale. Jean Lajoie, ancien maire de Pointe-au-Pic

Promesse de la CAQ

En campagne électorale, la Coalition avenir Québec s'était engagée à déplacer le Salon de jeux en dehors du quartier Vanier.

Loto-Québec a commandé une étude sur l'offre de jeu dans la région de Québec, dans l'optique que le Salon de jeux déménage dans un secteur plus touristique.

Dans sa missive, Jean Lajoie demande au gouvernement caquiste « de surseoir à l'étude sur l'offre de jeu et de confirmer que le Casino de Charlevoix demeurera le seul établissement de jeux à l'est du Québec, incluant la région de la Capitale-Nationale ».