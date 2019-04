Contrôle des armes à feu : des médecins se mobilisent au pays

À Toronto, c'est devant l'église Metropolitan United au centre-ville que les médecins s'étaient rassemblés.

Une manifestation similaire a lieu à Montréal.

L'organisation Médecins canadiens pour un meilleur contrôle des armes à feu (Canadian Doctors for Protection from Guns en anglais) a été formée en février dernier afin de demander au gouvernement fédéral d'adopter des lois plus strictes, y compris l'interdiction des armes de poing et d'assaut.

Cette mobilisation a lieu tandis que le Comité sénatorial de la sécurité nationale et de la défense étudie le projet de loi C-71, qui vise à encadrer plus strictement la commercialisation et la possession d'armes à feu au Canada.

Le Dr David Koff, directeur du Département de radiologie de l'Université McMaster, et ses collègues à Hamilton envoient quant à eux une lettre au premier ministre Justin Trudeau. Nous demandons que la loi C-71 soit adoptée et que ce contrôle soit mis en place , dit-il.

Selon lui, le projet de loi ne devrait pas préoccuper les tireurs sportifs ou les chasseurs.

Le fléau, ce sont ces armes qui pullulent dans les rues et qui tuent des innocents et des jeunes. Dr David Koff, directeur du Département de radiologie de l'Université McMaster

Il affirme que la plupart des armes illégales à Toronto ne proviennent pas des États-Unis, mais sont plutôt volées ou vendues clandestinement sur le marché noir dans la région.

Il faut limiter l'accessibilité à ces armes. Il faut que les personnes qui se procurent des armes le fassent de façon beaucoup plus structurée , précise-t-il.

Certains de ses confrères ont été pris à parti par des groupes prônant le droit aux armes à feu, qui considèrent que les médecins ne sont pas des experts en politiques sur les armes à feu et se trompent de combat.

Je leur réponds que c'est tout à fait notre domaine et que nous sommes là pour empêcher les dommages, pas seulement pour réparer. Les gens comprennent bien que nous sommes là pour prévenir le diabète, les effets du tabac, c'est la même chose, c'est notre rôle, c'est aussi la prévention , répond le Dr David Koff.

Un mouvement similaire aux États-Unis

Ce mouvement fait écho à celui lancé l'an dernier aux États-Unis, avec les mots-clés #thisisourlane ou #thisismylane. Des médecins avaient commencé à publier sur les réseaux sociaux des photos de salles d'opération ensanglantées et des vêtements de leurs patients blessés par balle.

La National Rifle Association (NRA), le lobby américain des armes à feu, avait alors publié un message sur son compte Twitter pour discréditer les recommandations de l'American College of Physicians qui considère le problème des armes à feu aux États-Unis comme étant un enjeu de santé publique.

Record d'homicides à Toronto

À Toronto, il y a eu 78 fusillades du 1er janvier au 30 mars, faisant 10 morts.

À la même période l'an dernier, il y avait eu 82 fusillades, faisant également 10 morts. Mais Toronto a aussi connu en 2018 un nombre record de fusillades et d’homicides.

Selon les statistiques de la police de Toronto, 51 des homicides de l'année 2018 ont été commis avec des armes à feu.