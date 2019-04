Québec imposera un seuil minimal de contenu local

En mêlée de presse à l'Assemblée nationale, François Legault a affirmé qu'il trouve malheureux que les travailleurs de La Pocatière perdent leur emploi.

Il souligne que cette situation est le résultat d'une mauvaise décision concernant le REM [Réseau express métropolitain] de Montréal, qui aurait pu avoir une exigence de contenu québécois.

Le premier ministre Legault n'a toutefois pas précisé s'il compte négocier avec Alstom afin qu'une portion du contrat du REM soit réalisée par Bombardier, tel que promis lors d'une visite à La Pocatière l'an dernier.

Le premier ministre a ajouté que le seuil de contenu québécois sera fixé à au moins 25 %.

Ça sera au moins 25 % pour respecter la norme de l'entente avec l'Europe, mais si on est capables d'exiger plus, on va exiger plus.

François Legault, premier ministre du Québec