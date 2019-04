Des états financiers roses pour Projet Montréal, rouges pour l’opposition

À un peu plus de deux ans des prochaines élections municipales, Projet Montréal dispose d’un surplus de 235 000 $, selon les états financiers datés du 31 décembre 2018, qui viennent d'être rendus publics.

La formation politique, qui dirige l’hôtel de ville depuis l’automne 2017, a gonflé ses coffres d’environ 131 000 $ en l’espace de quelques mois.

L’an passé, Projet Montréal a récolté près de 145 000 $ de dons, de la part de 1181 personnes, et 20 000 $ provenant de nouvelles adhésions. Plus de 600 personnes ont rejoint la formation politique (4007 en 2017, année électorale), qui compte plus de 5000 membres.

Du côté d’Ensemble Montréal, qui forme l’opposition officielle, les finances sont moins roses. L’ancien parti du maire Denis Coderre, qui a changé de nom après le départ de son chef, a terminé l’année avec un déficit de 197 000 $.

En 2018, 617 personnes ont versé près de 95 000 $ de dons à Ensemble Montréal, qui a recruté 33 personnes (561 en 2017).

Le nom de Denis Coderre, qui a déjà déclaré publiquement ne pas exclure un retour dans la vie politique municipale, ne figure d'ailleurs pas dans la liste des contributeurs de plus de 50 $, rendue également publique.

Le parti n'a eu aucun revenu provenant d'une activité à caractère politique.

Cet écart entre les revenus et les charges a fait gonfler la dette du parti, qui passe de 223 000 $ en 2017 à plus de 420 000 $ fin 2018.

Les difficultés financières d'Ensemble Montréal ne sont pas nouvelles. Équipe Denis Coderre avait déjà conclu l'année 2016 avec une dette de 236 200 $.