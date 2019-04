Démission en bloc chez Québec 21 : six membres de l'exécutif quittent

Quatre membres du CA, dont le président, ainsi que deux employés de la direction générale ont annoncé mercredi matin leur décision de quitter.

Les soupçons de Jean-François Gosselin au sujet de « dépenses douteuses » sont au coeur de leur décision.

Dans une lettre datée du 26 mars, trois dirigeants du parti ont déposé une plainte contre Jean-François Gosselin devant la Commission municipale du Québec.

On lui reproche entre autres d'avoir consulté et copié des documents concernant les finances du parti qui comportaient des renseignements personnels comme des numéros de comptes bancaires, en décembre dernier.

Dépenses conformes

Depuis, un vérificateur externe a jugé que les dépenses de l'exécutif étaient conformes.

« Comme les dépenses étaient conformes et en règle, les six membres démissionnaires se dissocient de leur chef et de ses orientations qui ne sont plus compatibles », indique-t-on dans un bref communiqué acheminé aux médias.

La direction générale assurera l’intérim pour la passation des dossiers, ajoute-t-on.

Le 16 avril prochain, Jean-François Gosselin sera soumis à vote de confiance des membres de Québec 21.