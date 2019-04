La nouvelle chanson d'ABBA prévue pour cet automne

Bjorn Ulvaeus, l'un des membres d'ABBA, a déclaré mercredi que les admirateurs du groupe pouvaient s'attendre à découvrir leur nouvelle chanson « en septembre ou en octobre ».

Le guitariste et chanteur a expliqué au journal danois Ekstra Bladet que réaliser une vidéo avec les avatars numériques des membres du groupe « prend un temps extrêmement long ».

Un concert en hologrammes

Il y a environ un an, ABBA a annoncé son retour sous forme d'hologrammes le temps d'un concert télévisé et d'une tournée ainsi que la sortie de deux nouveaux titres. L'une de ces deux chansons s'intitulera I Still Have Faith in You.

Avant de se séparer en 1982, le groupe, composé d'Agnetha Fältskog, d'Anni-Frid Lyngstad, de Björn Ulvaeus et de Benny Andersson, a dominé la musique disco pendant environ 10 ans avec des succès comme Dancing Queen, Mamma Mia ou encore Waterloo.

ABBA, qui a écoulé plus de 400 millions de disques dans le monde, ne s'est jamais produit ensemble depuis 1986.