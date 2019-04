Crise au sein de Québec 21 : Jean-François Gosselin visé par une plainte de 3 dirigeants

Dans une lettre datée du 26 mars, le président, Serge Marcotte, la directrice générale, Nancy Piuze, et le représentant officiel du parti, Michel Boileau, réclament une enquête sur Gosselin parce qu’il n’aurait pas respecté deux lois municipales : celle l’éthique et la déontologie et celle sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ils allèguent entre autres que le chef de l’opposition a présenté de faux arguments, le 13 décembre dernier, à la trésorie de la Ville de Québec pour obtenir les détails des dépenses de son parti pour le mois de novembre 2018.

Gosselin soupçonnait notamment les dirigeants du parti d'avoir fait des « dépenses douteuses ».

Monsieur Gosselin savait pertinemment qu’il n’était pas autorisé de prendre ces documents sans l’autorisation du représentant officiel. les cosignataires de la lettre

Renseignements personnels

Les cosignataires de la missive reprochent aussi à Gosselin d’avoir consulté et copié des documents concernant les finances du parti qui contenaient toutefois des renseignements personnels comme des numéros de compte bancaire.

« Monsieur Jean-François Gosselin a pris possession de renseignements confidentiels et personnels de fournisseurs et d’employés du parti Québec 21 », affirment les dirigeants.

« Nous demandons, par cette plainte, de faire la lumière sur ces évènements, car nous avons à répondre à nos membres et aux personnes dont les renseignements personnels n’ont pas été protégés », conclut la lettre.

Les signataires soulignent également qu’ils ont entamé des procédures afin que Jean-François Gosselin cesse « immédiatement la voix des médias pour désavouer son CA et en intimider certains membres ».

Le 16 avril prochain, Jean-François Gosselin sera soumis à vote de confiance des membres de Québec 21.