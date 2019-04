Les nombreux candidats dans Rideau-Rockliffe à Ottawa tentent de se démarquer

Au total, 16 des 17 candidats étaient présents à l’école Rideau Park pour débattre des enjeux du quartier, notamment les problèmes de circulation, la construction du refuge pour sans-abri de l’Armée du salut sur le chemin Montréal et la possible construction d’un nouveau pont interprovincial.

Un seul candidat, Maurice Lamirande, ne s’est pas présenté pour cause de maladie.

L’élection partielle vise à remplacer Tobi Nussbaum qui a récemment été nommé à la tête de la Commission de la capitale nationale quelques mois seulement après avoir remporté un autre mandat lors de l’élection municipale d’octobre dernier.

M. Nussbaum avait facilement remporté l’élection du 22 octobre dernier, récoltant 80,52 % des voix contre Peter Heyck.

M. Heyck est l'un des 17 candidats en lice pour l'élection partielle.

Les citoyens présents ont posé des questions aux candidats à propos d'un éventuel 6e lien entre Gatineau et Ottawa, de la circulation automobile dans des quartiers résidentiels et du complexe de l'Armée du Salut sur le chemin de Montréal.

Avec 17 personnes en lice, certains électeurs présents lors du débat de mardi soir, comme Eugenie Waters, craignent que les candidats aient de la difficulté à se démarquer lors du scrutin, où l’emportent avec un très bas pourcentage de votes.

C’est dommage. Il y a beaucoup de bons candidats ici, mais il va y avoir beaucoup trop de division du vote. Eugenie Waters, électrice du quartier Rideau-Rockcliffe

Lors de la dernière élection municipale en octobre, 17 candidats étaient en lice pour remplacer Bob Monette dans le quartier Orléans.

Matt Luloff l’a emporté avec 23,8 % des suffrages et seulement 260 votes de plus que son plus proche rival.

Le vote par anticipation se déroulera ce vendredi 5 avril, et l’élection aura lieu le lundi 15 avril.

Avec les informations de Matthew Kupfer