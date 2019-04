Une pétition pour plus de places pour les poupons en CPE

Mylène Carpentier est inscrite sur la liste du ministère québécois de la Famille depuis le jour où elle a su qu'elle était enceinte et elle n'a toujours pas de place pour sa petite de 8 mois et demi, alors que son congé de maternité tire à sa fin.

Ne pas avoir de place en garderie sachant qu’on retourne au travail, ça ajoute un stress supplémentaire , confie la jeune maman.

Mylène Carpentier doit retourner au travail sous peu après son congé de maternité, mais n'a toujours pas trouvé de place en garderie pour sa fillette de 8 mois et demi. Photo : Radio-Canada

Après maintes démarches tant au public qu'au privé, elle a mis en ligne une pétition, pour mettre en lumière la pénurie de places pour les poupons.

[Les places pour les poupons en garderie], ça se remplit tellement vite qu’elles n’ont même pas le temps d’apparaître sur internet qu’elles sont déjà comblées. Mylène Carpentier, instigatrice d'une pétition

Non loin de chez Mylène Carpentier, le CPE Le Manège des Tout-Petits accueille une centaine d'enfants, dont dix poupons.

La directrice générale du Centre, Josée Beaumier, est bien au fait de la problématique. On a une liste d’attente importante et on reçoit aussi des appels de parents en détresse, qui voient arriver la date du retour au travail et qui n’ont pas eu d’appel. Pour ça, je pense que ça prend une souplesse du gouvernement pour nous faciliter l’accès aux sous.

L'Association québécoise des centres de la petite enfance parle d'un enjeu généralisé au Québec et estime que les besoins des régions ont été mal calculés. L'Association se dit néanmoins encouragée par la reconnaissance récente de la problématique de la part du ministre.

Par écrit, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe s'est dit sensible aux préoccupations des parents. Il rappelle son engagement récent de créer 13 500 places en services de garde éducatifs d'ici deux ans.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel