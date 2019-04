Propos islamophobes : la conseillère Lynne Shand s'excuse, mais ne démissionne pas

« Haineux », « inappropriés », « xénophobes » : les manifestants ne manquaient pas de mots pour décrire les propos de la conseillère. Celle-ci, de retour d'un rendez-vous médical où elle avait été examinée par une praticienne portant le voile, avait déclaré que Montréal, voire la planète en entier, était à risque d'« islamisation ».

« Même si elle a été expulsée de son caucus, on ne veut pas qu'elle siège librement; elle ne représente personne, pas plus qu'elle ne représente les enjeux ou les citoyens du Québec », a ainsi déclaré Aïcha, une manifestante venue de Repentigny pour critiquer la conseillère Shand.

« [Des propos de ce genre] sèment la haine et la zizanie, en plus de décourager les gens », a pour sa part jugé l'imam Hassan Guyé.

Dès le début de la séance du conseil, Mme Shand a reconnu avoir tenu des propos « sans discernement ». « Plusieurs personnes ont dit ne pas croire mes excuses présentées tout au long de la semaine dernière. Sachez toutefois que mes excuses étaient sincères », a-t-elle ajouté.

Je suis contre toute personne qui propage la haine, la violence, ou le racisme. La conseillère municipale d'Anjou Lynne Shand

Au dire de la conseillère, elle évoquait le combat des femmes contre l'emprise de la religion, et plus particulièrement de la religion catholique, « lorsqu'[elle] s'est exprimée de façon hâtive, sans discernement, et m'en prenant stupidement à une femme. J'ai tout mélangé ».

De son côté, le maire Luis Miranda a appelé au calme dès l'ouverture de la séance : « On ne remplacera pas une intolérance par une autre forme d'intolérance », a-t-il lancé à pas moins de 17 reprises. M. Miranda a par ailleurs défendu la conseillère Shand à quelques reprises, face aux membres du public qui exigeaient la démission de cette dernière.