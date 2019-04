Religion et école publiques au Manitoba, une longue histoire

Si les écoles au Manitoba sont non confessionnelles, il est néanmoins possible d'y donner des cours religieux lorsqu'un minimum de parents signent une pétition remise aux commissaires pour approbation. Cette situation ambivalente prend ses racines dans une histoire provinciale au rapport compliqué avec la religion.

L’historien et ancien professeur d'histoire à l'Université de Saint-Boniface, Jean-Marie Taillefer, le rappelle, « à l’entrée du Manitoba dans la confédération, on avait un système confessionnel ».

La Loi de 1870 sur le Manitoba établit, en son article 22, une première réglementation en matière d’éducation.

Elle instaure qu’il n’est pas possible de « porter atteinte aux droits ou privilèges [...] à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles ».

Une disposition qui protège l’enseignement religieux malgré un système non confessionnel qui se met en place.

« C’est étrange, mais de plus en plus de religieux et religieuses sont venus dans les écoles lorsqu’elles sont devenues non confessionnelles. À l’époque, on avait les couvents qui enseignaient. Dans les petites communautés, il y avait beaucoup de laïcs », explique Jean-Marie Taillefer.

La population du Manitoba connaît un important accroissement démographique entre 1870 et 1890. « La population est passée de 12 000 à environ 160 000 habitants », explique l’historien.

De nombreux orangistes venus de l’Ontario s’implantent au Manitoba et ne sont pas favorable au catholicisme présent dans la province.

« Il y avait à l’époque un courant aux États-Unis pour avoir des écoles non confessionnelles », explique Jean-Marie Taillefer en ajoutant que cet argument sert alors aux orangistes pour remettre en question l’enseignement catholique au Manitoba.

En 1890, l’Official Language Act entre en vigueur et l’anglais devient la langue officielle de la province et la seule permise dans les activités législatives et judiciaires.

« En 1890, on a créé un système public [et on a aboli les écoles confessionnelles]. Il y a eu beaucoup de confrontation entre les catholiques anglais et les catholiques français. C’est devenu une question politique », précise Jean-Marie Taillefer.

Les francophones fortement catholiques à l’époque se sentent alors doublement discriminés.

En 1896, un compromis est trouvé. Les écoles resteront non-confessionnelles, mais des aménagements pour des cours religieux sont possibles.

« On a séparé la langue et la foi. On crée des écoles bilingues, mais pour laisser quelque chose aux catholiques, on permet un enseignement religieux d’une demi-heure après la classe », explique l’ancien professeur de l’université de Saint-Boniface.

En 1916, les écoles bilingues sont abolies, mais la loi sur l’enseignement religieux persiste. Les francophones se mobiliseront par la suite pour retrouver une éducation en français.

Vestige de cette longue histoire complexe entre francophonie, éducation et religion, l’actuelle Loi sur les écoles publiques contient toujours une partie sur l'enseignement religieux dans ses articles 80 à 84.

Il y est ainsi stipulé qu’un tel enseignement doit découler d’une requête d’au moins 25 parents pour une école ayant au moins trois salles de classe, et de dix parents pour une école ayant une ou deux salles de classe.

La loi précise également que « l'enseignement religieux [...] peut avoir lieu pendant les heures de classe à l'heure et aux jours approuvés par règlement de la commission scolaire sans dépasser deux heures et demie par semaine ».

Elle réaffirme, par ailleurs, que « les écoles publiques sont non confessionnelles et aucun exercice religieux ne doit y être permis, sauf de la manière prévue dans [la loi] ».