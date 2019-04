« C’est navrant de constater qu'il y a un écart », se désole Jeanelle Mandes, lors d’un événement organisé au centre communautaire mâmawêyatitân, à Regina.

Elle se sent chanceuse que sa fille de 10 ans, Sharlize, puisse avoir accès à du soutien dans la capitale saskatchewanaise.

Sharlize a été diagnostiquée avec un trouble du spectre de l'autisme en 2012, alors qu’elle avait trois ans. À ce moment-là, la mère de famille originaire des Premières nations Beardy's et Okemasis, dans le nord de la Saskatchewan, ne connaissait pas grand-chose à l'autisme, ce qui l’a poussée à faire des recherches et à se documenter.

Elle a alors décidé de présenter les résultats de ses recherches et de commenter son expérience sur un blogue, afin d’aider les gens qui, comme elle, doivent élever un enfant autiste.

Des familles autochtones vivant dans des communautés rurales éloignées l’ont alors contactée. « Je viens du Nord, comment avez-vous fait pour avoir accès à ces services? », s’est-elle fait demander.

Elle souligne, cependant, qu'il est difficile d’orienter les gens vers des services, car les spécialistes ne sont souvent pas disponibles là où ils habitent.

Jeanelle Mandes a présenté ces défis dans un documentaire intitulé Falling Between the Cracks, réalisé dans le cadre de sa maîtrise en journalisme en 2017.

Plus de financement gouvernemental nécessaire

Selon le gouvernement, une augmentation de 700 000 dollars dans la prestation de financement individualisé pour l'autisme est prévue dans le budget 2019-2020 de la Saskatchewan.

À travers ce programme, les parents d’enfants autistes devraient recevoir 6000 dollars de plus par an pour chaque enfant de moins de six ans.

Selon Jeanelle Mandes, ce programme ne va pas assez loin et, en plus, n'aide pas les enfants de plus de six ans.

« Ma fille a une longue liste de services de soutien dont elle a besoin. Cet argent ne couvrirait même pas un mois de ce genre de rendez-vous », précise-t-elle, en faisant référence à des séances d'ergothérapie et d'orthophonie.

De son côté, le ministre de l'Éducation, Gordon Wyant, a reconnu qu'il en restait encore beaucoup à faire en matière d’accès aux ressources pour les enfants autistes.

Il a ajouté que des discussions sont en cours en ce qui a trait à la limite d'âge pour le financement individualisé, et à la difficulté d'accès aux services en dehors des grandes villes de la Saskatchewan, où la majorité des spécialistes sont situés.