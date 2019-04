Places en garderie : les élus de la Matanie se mobilisent

La semaine dernière, le maire de Matane, Jérôme Landry, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ainsi que le député fédéral de la circonscription, Rémi Massé, ont discuté du manque de places en garderie dans la MRC ainsi que des menaces de fermeture de la garderie privée les Mini-Explorateurs.

La garderie privée risque de fermer en raison de ses difficultés financières.

La garderie qui détient un permis de 70 places a réduit ses activités et n’accueille plus que 53 enfants. Elle pourrait ne plus en accueillir du tout si une solution n’est pas trouvée. Plusieurs parents de la Matanie sont déjà en attente d’une place en service de garde pour leur enfant.

La Matanie compte trois services de garde en installation qui totalisent 198 places dont 70 sont offertes par la garderie les Mini-Explorateurs. Un total de 230 places agréées sont aussi disponibles en milieu familial dans un peu moins d’une quarantaine de foyers répartis sur le territoire de la MRC.

Les élus de la Ville de Matane demandent donc à Québec de venir en aide à la garderie privée. Le maire Jérôme Landry estime que les places en garderie représentent un élément essentiel pour le développement de la ville.

On veut attirer des familles, on veut rajeunir notre population, on veut avoir des travailleurs qualifiés. Souvent ces gens-là ont une famille. Si on n’a pas de place, ça limite nos efforts. C’est vraiment un ensemble. Un service de garde, c’est essentiel , commente le maire.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, rappelle que le Centre de la petite enfance de Matane a été autorisé en 2013 à construire une nouvelle installation de 80 places dont 20 sont destinées aux moins de 18 mois.

Le projet a été retardé plusieurs fois au cours des dernières années, et ne pourrait voir le jour qu’à la fin de l’été 2020. La nouvelle installation serait implantée dans le secteur de Bon-Pasteur. D’ici là, ça ne règle rien et il s’en rajouterait avec les Mini-Explorateurs , relève le député.

Pascal Bérubé considère donc que le ministère ne devrait pas parler de nouvelles places en référant à cette installation qui devrait déjà être en opération.

Le député invite d’ailleurs les administrateurs du CPE de Matane à participer au débat sur la nécessité des places à court terme en Matanie ainsi qu’à partager leur analyse des besoins en service de garde ainsi que leurs solutions.

Mini-Explorateurs

Le député indique avoir aussi transmis le dossier des Mini-Explorateurs au ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Ce n’est pas un dossier facile, commente le député, puisqu’il s’agit d’une entreprise privée, même si elle répond à un besoin important.

Le cabinet du ministre confirme que le ministère est en contact avec la propriétaire de l’entreprise et qu’il analyse les options possibles.

Le député d’Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, Rémi Massé, rappelle que c’est un dossier provincial. La balle, dit-il, est dans le camp de la direction et du côté du provincial pour voir si les options qui sont présentées sont faisables à court terme.

Le député entend toutefois contribuer à chercher des solutions. J'apporte ma contribution comme quelqu’un qui a déjà fait de l’entrepreneuriat , précise-t-il. Il promet d'interpeller la ministre responsable de la région, Marie-Eve Proulx, et d'ajouter sa voix à celle du député provincial.

Selon la loi, si les Mini-Explorateurs ferment leurs portes, la direction devra donner un préavis de 90 jours.

Les parents dont les enfants fréquentent la garderie et ceux qui sont toujours à la recherche d'une place se réuniront à l’hôtel de ville de Matane, mercredi soir, pour faire le point.