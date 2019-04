Le DG de Saint-Valère se fait montrer la porte

Selon le maire Marc Plante, certaines activités de la petite municipalité du Centre-du-Québec étaient paralysées en raison du comportement présumé du gestionnaire. Il est toujours de connivence avec les élus et moi je n'ai pas un mot à dire , dénonce-t-il.

Le premier magistrat va jusqu'à se dire victime d'un complot fomenté par le fonctionnaire et certains conseillers municipaux.

C'est clair et net que c'est lui qui a toujours eu le rôle de directeur général et de maire. Et puis, il n'est pas capable de mettre cette différence de côté et même [les conseillers], quand [le directeur général] n'est pas dans la salle, ils ne sont pas capables de fonctionner parce que le "maire" n'est pas là , se plaint-il.

Marc Plante, maire de Saint-Valère Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

C'est moi le maire, c'est moi qui ai été élu et je suis là pour la municipalité. C'est de même qu'il va falloir que ça marche à un moment donné. Marc Plante, maire de Saint-Valère

Résident de Saint-Valère, l'ancien député bloquiste Jean Landry était présent lors de la séance du conseil lundi soir.

Le maire était en train d'expliquer à la foule le nouveau projet pour amener des familles à Saint-Valère. Il revient pour s'asseoir à sa chaise, et là, on lui dit : "La levée de l'assemblée a été demandée" , raconte-t-il.

Ça n'a ni queue ni tête ça, voyons! Ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il y a juste le maire qui a l'autorité de demander un proposeur pour lever l'assemblée et ça, ça n'a pas été fait , dit-il.

Ce dernier fait partie des citoyens de Saint-Valère qui croient qu'un coup de barre est nécessaire pour que les contribuables puissent reprendre le contrôle de leur municipalité.

Une autre version

Rencontré chez lui à deux pas de l'hôtel de ville, le directeur général congédié a refusé de nous accorder une entrevue, tout comme certains élus.

Le conseiller Marcel Larochelle a cependant accepté de réagir.

Ce n'est pas vrai. On ne fait pas de magouille. [Le maire] ne veut juste pas que l'on s'informe. Marcel Larochelle, conseiller municipal

Il dit que le directeur n'a pas d'affaire à nous donner les réponses qu'on a besoin. Ce n'est pas ça, un vrai conseil , soutient-il.

Une rencontre prévue le 15 avril

Le maire Plante ne démord toutefois pas de sa version des faits. Il réclame maintenant l’aide du ministère des Affaires municipales.

J'ai besoin d'un appui administratif, un appui neutre pour amener un peu de sagesse dans les séances du conseil et dans les discussions que l'on a, avance-t-il.

Une rencontre avec des responsables du Ministère est prévue le 15 avril prochain.