Spéciale impôts : beaucoup de mesures pour les contribuables de plus de 60 ans

C'est la saison des impôts et la majorité des gens n'ont pas encore fait parvenir leur déclaration de revenus aux autorités fiscales. C'est un moment de l'année complexe pour la plupart, amusant pour quelques-uns (je salue les comptables!). Cela dit, les gouvernements travaillent fort à soulager, de plus en plus, la déclaration de revenus des personnes de 60 ans, 65 ans et 70 ans.