Plus de 14 000 fans pour le dernier passage de Kiss à Québec

Le dernier passage du groupe rock culte Kiss à Québec a attiré plus de 14 000 spectateurs au Centre Vidéotron, mardi soir.

La formation autoproclamée « meilleur groupe rock au monde » est de passage dans le cadre de sa tournée End of the road.

« Kiss, c'est un groupe vraiment légendaire, on voulait s'amuser », a expliqué Julie Gauthier, qui avait adopté le look du chanteur Paul Stanley. La maquilleuse et ses 3 comparses ont mis deux fins de semaines pour préparer leurs costumes.

La tournée « End of the road » de Kiss s'est arrêtée au Centre Vidéotron à Québec, mardi Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Sans surprise, nombre de fans avaient décidé d'arriver sur place le visage maquillé.

Jeunes et moins jeunes étaient au rendez-vous pour le dernier passage de Kiss à Québec Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

De nombreux Gene Simmons en herbe ont pu être rencontrés avant le début du spectacle des interprètes de Love Gun, Shout It Out Loud et Detroit Rock City.

Il n'y a pas d'âge pour aller voir Kiss! Photo : Radio-Canada / Daniel Coulombe

Kiss a vendu plus de 100 millions d’albums à travers le monde.

Deux fans de Kiss avec les maquillages du chanteur Paul Stanley et du bassiste Gene Simmons Photo : Radio-Canada

Les légendes du rock'n'roll mettront un terme à leur carrière de 45 ans après des escales dans 44 villes lors la tournée intitulée End of the Road.